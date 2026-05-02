El Imperial asalta Llano de Brujas y amarra el play off de ascenso

El Real Murcia Imperial certificó su presencia en el play off de ascenso a Segunda Federación tras imponerse por 1-2 al Atlético Santa Cruz, en un encuentro donde el filial grana mostró mayor solidez y eficacia, especialmente durante el primer tiempo.

El conjunto dirigido por José Larrosa fue de menos a más en el choque. Tras unos primeros compases de empuje local, el Imperial se hizo con el control del juego y comenzó a generar ocasiones con claridad. Fruto de ese dominio llegó el 0-1, obra de Álex Meca, que transformó con seguridad un penalti cometido por el guardameta Juanpe tras un derribo evidente dentro del área. Con este tanto, el canterano grana se mantiene en lo alto de la tabla de los goleadores del grupo XIII.

El filial murcianista no bajó el ritmo y amplió su ventaja en el minuto 30. Una acción bien hilvanada terminó con un balón en profundidad para Eloy, que definió con precisión ante la salida del portero para firmar el 0-2. Buen tanto del defensor murcianista. Con ese resultado y una clara sensación de superioridad visitante, se alcanzó el descanso.

En la segunda mitad, el partido entró en una fase más pausada. El Real Murcia Imperial supo gestionar su ventaja, controlando los tiempos y evitando que el Atlético Santa Cruz encontrara vías claras de peligro. El conjunto local apenas inquietó hasta los instantes finales.

Ya en el tiempo de descuento, Dani Manzanares recortó distancias con un lanzamiento de falta espectacular que supuso el 1-2 definitivo, aunque sin tiempo para alterar el desenlace del encuentro.

Noticias relacionadas

Con esta victoria, el Imperial no solo asegura su presencia en el play off, sino que además deja prácticamente sellada la segunda posición, lo que le permitiría afrontar las eliminatorias con ventaja de campo en su camino hacia el ascenso a Segunda Federación.