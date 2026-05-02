El Grupo Caesa Cartagena se queda sin red de seguridad

La tarde empezó torcida y nunca terminó de enderezarse para el Caesa Cartagena. En un Palacio de los Deportes que intuía la trascendencia del envite, el conjunto local cayó (72-82) ante un sólido Súper Agropal Palencia en un partido que deja una consecuencia clara y pesada: tocará jugarse la vida ante el CB Tizona en Burgos si quiere seguir en Primera FEB.

El encuentro se quebró demasiado pronto, casi antes de empezar. El primer cuarto fue un golpe seco, un aviso convertido en herida (10-22). El conjunto de Roberto Blanco saltó a la pista con la tensión de quien sabe lo que hay en juego, pero también con el agarrotamiento que esa misma conciencia provoca. Los tiros no entraban, las decisiones llegaban medio segundo tarde y, al otro lado, Palencia olía la sangre con la serenidad de los equipos hechos.

Hubo algo casi simbólico en esos diez minutos iniciales: cada error local encontraba castigo inmediato, cada intento de reacción se diluía en un rebote ofensivo rival o en un contraataque perfectamente ejecutado. El baloncesto, a veces, es una cuestión de ritmo, y el cuadro albinegro nunca encontró el suyo.

En el segundo cuarto, más por orgullo que por fluidez, los de casa intentaron reconstruirse. Ajustaron atrás, endurecieron el contacto y lograron, por momentos, incomodar la circulación de balón palentina. El marcador dejó de sangrar con tanta rapidez, pero la distancia ya estaba ahí, instalada como una losa. Cada canasta visitante tenía un efecto doble: sumaba para ellos y restaba fe a una grada que, aun así, no dejó de empujar.

Ficha técnica Grupo Caesa Cartagena: Harguindey (5), Rivera (10), López Santana (2), Martín (1), Faverani (4) -cinco inicial-; Polynice (13), Idehen, Garuba (11), Webster (12), Ayesa (3), Svejcar (11) y Domenech. Súper Agropal Palencia: Wintering (8) Kunkel (17), Kamba (12), Vrankic (6), Armus (6) -cinco inicial-; Levy (4), Muñoz (9), Vucetic (2), Rodríguez, Jakovics (11), Oroz (3) y Borg (4). Marcador cada cuarto: 10-22, 27-43 (descanso); 45-61, 72-82 (final). Árbitros: Zafra Guerra, Zamora Rodríguez y García Crespo. Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena.

Tras el descanso, el partido entró en una fase de resistencia emocional. El Caesa amagó con acercarse, con convertir el partido en una batalla de posesiones cortas y nervios compartidos. Hubo un par de acciones —un triple liberado, una recuperación en primera línea— que insinuaron la posibilidad de la remontada. Pero el Súper Agropal Palencia respondió con la frialdad de quien sabe administrar ventajas: posesiones largas, tiros bien seleccionados, y esa capacidad para apagar incendios antes de que prendan.

El último cuarto fue una mezcla de urgencia y resignación. Los locales jugaron contra el reloj, el marcador y ese primer cuarto que no dejaba de reaparecer como un eco constante. Cada esfuerzo parecía llegar con retraso, cada acierto exigía demasiado para lo que quedaba por recortar.

Y, sin embargo, más allá del resultado, quedó la sensación de que todo se decidió en aquel inicio desdibujado, en esos diez minutos donde el partido se inclinó sin remedio. Porque luego hubo trabajo, hubo intención y hasta momentos de carácter, pero el baloncesto no siempre concede segundas oportunidades cuando el comienzo es tan adverso.

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La derrota deja un escenario tan claro como exigente: ganar o caer. El próximo duelo ante el CB Tizona ya no admite matices ni cálculos. Será una final sin red, un partido donde la temporada y la permanencia en Primera FEB se jugará a una sola carta. En noches así, el margen desaparece y solo queda la verdad del parqué.