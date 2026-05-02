El FC Cartagena recurrirá la roja a Rahmani y se plantea denunciar por racismo

Terminó el partido en el Nuevo Mirador, pero no han acabado sus consecuencias para el FC Cartagena y el Algeciras. Después de un encuentro que se le fue de las manos al colegiado Federico Javier Saiz con trece amarillas y seis rojas, el hecho más lamentable sucedió tras el pitido final, cuando Yanis Rahmani también fue expulsado tras una trifulca cerca del túnel de vestuarios. El club albinegro considera una injusticia la sanción al extremo y estudia dos escenarios: recurrir la tarjeta roja y denunciar un acto de racismo.

Ambos escenarios los resolverá a través de su director general, Víctor Alonso, y el abogado del club, Andrés López Atienza. Lo más urgente es recurrir la tarjeta, que se considera muy injusta en el seno de la entidad portuaria. Para ello, debe presentar alegaciones ante la Real Federación Española para demostrar que la decisión del colegiado y la redacción del acta son erróneas.

"El jugador Rahmani, Yanis Mouloud fue expulsado por el siguiente motivo. Estando en el terreno de juego, por encararse y empujar a una persona que accedió al terreno de juego sin identificar, quien le había empujado y agarrado previamente, provocando ambos una confrontación de varios jugadores y técnicos de los equipos que tiene que ser disuelta con ayuda de agentes de la Policía Nacional".

El acta describe la expulsión de Yanis Rahmani omitiendo partes importantes de lo sucedido, según la versión del FC Cartagena. Según fuentes del club albinegro, Yanis Rahmani sufrió insultos racistas desde la grada y, tras recriminarlos, fue agredido por el director deportivo del Algeciras, Jordi Figueras, quien bajó al terreno de juego tras finalizar el encuentro, le increpo y le empujó como se observa en un vídeo distribuido por Javier Hernández, director deportivo del Cartagena, en su cuenta de X.

En vistas de lo sucedido, el siguiente paso es denunciar una acción que puede ser constitutiva de infracción penal. La trifulca final que detalla el acta no fue, en ningún caso, iniciada por el jugador que terminó expulsado. Yanis Rahmani recriminó supuestos insultos racistas desde el césped y esto provocó la reacción injustificada de Jordi Figueras que se aprecia en el vídeo. Federico Javier Saiz no reflejó en su escrito la presunta actitud racista del público. Además, se puede ver que el jugador albinegro no empuja en ningún momento al directivo del Algeciras como redacta el acta.

Noticias relacionadas

Tiene el FC Cartagena hasta el martes a las 14.00 horas para presentar alegaciones en la secretaría del órgano desciplinario de la RFEF y pedir la retirada de la sanción del jugador. Por otro lado, valora el club denunciar legalmente esos supuestos insultos racistas que propiciaron la tangana final.