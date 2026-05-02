ElPozo Murcia vence al Alzira y recupera el liderato

ElPozo Murcia vence al Alzira (6-3). El cuadro murciano logra imponerse plácidamente al conjunto valenciano, que peleó lo que pudo hasta que se quedó sin fuerzas. Los murcianos suman tres puntos importantes y aprovechan el empate del Barça para recuperar el liderato poniéndose un punto por encima de cara al encuentro en el Palau de la semana que viene.

La victoria ante Jaén Paraíso Interior había servido en ElPozo Murcia para volver a crear esa necesidad competitiva, sobre todo si querían llegar al duelo con el Barça con opciones de hacerse con el liderato. El cuadro murciano regresaba al Palacio de los Deportes para buscar los tres puntos ante un Alzira que buscaba como sea salir de la zona de descenso.

El choque empezó muy bien para ElPozo Murcia, logrando abrir el marcador a las primeras de cambio. El cuadro murciano inició una rápida contra a través de Ligeiro, que abrió para Marcel y este le devolvió un pase largo al brasileño. El ala murciano definió a la perfección, logrando poner el primero de los suyos y adelantarse en el marcador

Tal y como venía pasando en ElPozo Murcia, no sabía aguantar sus ventajas. Acto seguido del gol de Ligeiro, Alzira igualó el marcador por medio de Ivi. El futbolista valenciano amagó hacia dentro desde la izquierda y con un disparo raso consiguió batir a Henrique.

El Alzira estaba sorprendiendo en el Palacio de los Deportes de Murcia, mostrando una gran versión defensiva. El cuadro visitante estaba sabiendo anticiparse a ElPozo Murcia en sus intentos de ofensiva. Esa mejor predisposición sobre el parqué se notó cuando desde un saque de portería, Pablo controló y a la media vuelta sacó un disparo potente y acabó batiendo a Henrique. El Alzira conseguía ponerse por delante en el marcador a escasos segundos para el final del primer tiempo.

Los segundos corrían y todo parecía que ElPozo Murcia tendría que remar en el segundo tiempo, pero en el último suspiro, Bebe se inventó un pase magnífico y Rafa Santos definió a la perfección. El brasileño con pocas opciones de remate sacó su repertorio de movimientos y acabó anotando con el pecho. Los de Josan González lograron igualar la contienda antes del tiempo de descanso.

El segundo tiempo empezó muy bien para ElPozo Murcia. Los de Josan González saltaron enchufados al parqué, desglosando un juego magnífico y encontrando fortuna a cambio. Ricardinho apareció el otro día en Jaén para darle la victoria a los suyos y hoy volvía a ser protagonista adelantando a los suyos en el luminoso, después de cazar un rebote de un disparo de Rafa Santos.

El Alzira no se rendía y quería seguir dentro del partido. Ivi, que antes recortaba hacia dentro para hacer el primero, ahora lo hizo hacia fuera, sacando otro disparo peligroso que llegó a atajar Henrique, pero que no llegó a atrapar y Darrier se adelantó para meter la punta de la bota y devolver las tablas al marcador.

ElPozo Murcia había entrado en estado de gloria en este segundo tiempo, ya que después de ver cómo Alzira reaccionaba de inmediato, ellos no se iban a quedar atrás. Ligeiro robó el esférico en campo contrario y se plantó en un uno para uno con el meta, definiendo con el interior de la bota derecha.

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Para sentenciar el partido, Adrián Rivera se puso generoso, repartiendo dos asistencias. La primera fue un pase largo para Marcel, que acabó definiendo a la perfección y la segunda un pase de la muerta para Ricardo Mayor. ElPozo Murcia acabó llevándose los tres puntos, recuperando el liderato.