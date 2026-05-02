El Cieza vence al Bala Azul en un partido con homenajes y celebración

Partido de despedida del CD Cieza esta temporada en el Municipal de La Arboleja ante su público y como campeón de la categoría, con entrena en los prolegómenos del triunfo ante el Bala Azul (3-1) de la copa de campeón del grupo XIII, además de un emotivo reconocimiento a Valentín Sáez, persona que ha dedicado toda su vida al fútbol ciezano, así como a Florian y Dani Pérez, que no seguirán en Segunda RFEF.

El Bala Azul, ya sin aspiraciones, y el Cieza, con el ascenso en el bolsillo después de 33 años, afrontaron el choque sin excesiva tensión. El técnico local, Despotovic, dijo minutos a jugadores que han tenido menos esta temporada. Destacó en la primera mitad un potente disparo de Chema Lorente desde la frontal que se marchó a córner tras rebotar en un defensa, y la jugada del 1-0, un discutido penalti que Hugo Bernal anotó a lo Panenka en los minutos finales de la primera mitad.

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Ficha técnica CD Cieza: Álex, Aguirre, David Guerrero (Víctor, 72), Edu Luna, Chema Lorente (Diego, 72), Pedracas, Xavi Pons, Hugo Bernal (Domi, 45), Esteban (Nico Varela, 60), Darío (Rafa Ortiz, 60) y Ayoub. Bala Azul: Emilio, Kabore, López (Aiman, 76), Tomás, López, Carlitos, Tommy, Ali ( Bashiru, 60), Iker (Furtado, 65), Silva (A. Sánchez,76) y Acosta. Goles: 1-0. Min. 41: Hugo Bernal, de penalti. 2-0. Min. 68: Chema Lorente. 3-0. Min. 70: Domi. 3-1. Min. 86: Acosta. Árbitro: Rodríguez Díaz. Amonesto a Kabore, López y Ali, por parte visitante; y a Aguirre, Edu Luna y Nico Varela, en los locales.

Nuevamente Chema Lorente marcó diferencias en la segunda parte. Tras la reanudación, poco juego, con ambos equipos dando la impresión de que daban por bueno el marcador. Pero de nuevo surgió la figura de Chema Lorente, quien tras una bonita jugada por la banda derecha de Ayoub, puso el balón en el área y, de nuevo, como en la jornada anterior, Chema Lorente, de potente disparo con la pierna izquierda, mandó el esférico al fondo de las mallas, llevando más tranquilidad a las gradas, que llevaban todo el encuentro en modo festivo. Y tan sólo dos minutos más tarde, Domi ponía la puntilla a un Bala Azul que había bajado los brazos y que maquilló el marcador con un bonito disparo de Acosta. n