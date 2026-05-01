Zverev se impone a Blockx y disputará ante Sinner su cuarta final en Madrid

El Masters 1.000 de Madrid tiene una de las finales deseadas, la que disputarán los dos primeros cabezas de serie, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, tercero en el 'ranking' mundial, que alcanzó su cuarta final en la Caja Mágica tras ganar al joven belga Alexander Blockx por 6-2 y 7-5.

Sin Carlos Alcaraz, de baja lesionado en la muñeca derecha, el cara a cara entre el transalpino, que previamente batió al francés Arthur Fils, y Zverev era el de más lustre para la competición.

El tenista de 29 años es el tercer jugador que llega a cuatro finales del torneo madrileño, junto a Rafa Nadal, que disputó ocho, y Roger Federer, que jugó cinco.

Zverev rompió por fin su mala racha en semifinales este año. Las cinco que había jugado las perdió, incluida las de los tres Masters 1.000, en Indian Wells, Miami y Montecarlo, a las que también llegó.

La final número 41 en el circuito en su carrera subrayó la superioridad ante el joven belga, una de las revelaciones del torneo, que eliminó al vigente campeón, el noruego Casper Ruud, el argentino Francisco Cerúndolo o el canadiense Felix Auger Aliassime, que disputó las Finales Next Gen, igual que los españoles Rafa Jódar o Martín Landaluce.

Condenó al belga su incapacidad para romper el saque de Zverev. No tuvo ni una opción de rotura Blockx a lo largo del choque y aunque se defendió ante las numerosas posibilidades de 'break' del alemán, que transformó solo tres de catorce, fue siempre a contracorriente.

Es la primera final que alcanza el germano en este 2026. Era, hasta ahora, el único top 10 que no había estado en la lucha por un trofeo en este curso. Su victoria ante Blocks iguala el número de victorias con Novak Djokovic, el tercero que más ha ganado en la Caja Mágica.

Tardó una hora y 37 minutos en cerrar su triunfo Zverev, que logró por fin romper el saque de Blockx en el segundo set en el undécimo juego, cuando el desenlace apuntaba al 'tie break'. El belga, de 21 años, no había estado nunca en unas semifinales de Masters 1.000 y jugó en Madrid por las numerosas ausencias de última hora.

A Zverev le espera Sinner y el germano asume la condición de favorito del número uno del mundo. "Aquí he tenido partidos duros. sobre todo en las primeras rondas cuando he padecido alguna molestia física, pero ahora estoy mejor", dijo sobre la pista.

Noticias relacionadas

"Es verdad que a Sinner le he ganado cuatro veces, pero las ocho últimas se las ha llevado él", puntualizó el alemán, dos veces campeón en Madrid y una más finalista, en 2022, derrotado por Carlos Alcaraz.