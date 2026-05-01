El UCAM Murcia de los récords: en busca de su reto pendiente en la ACB

El mejor UCAM Murcia CB de siempre tiene en su mano continuar escribiendo su propia historia durante las próximas semanas. El conjunto universitario atraviesa por el mejor momento de sus 40 años de vida, tras enlazar siete victorias consecutivas en la ACB, algo que nunca antes había logrado, e igualar su mejor marca de triunfos en una misma temporada en la Liga Endesa (21), cuando todavía restan seis jornadas para finalizar el presente curso y abrir el capítulo de las eliminatorias por el título.

Los de Sito Alonso son, junto al Real Madrid, el mejor equipo de la segunda vuelta con un balance de diez triunfos y tan solo una derrota. Y al igual que cuando ocurrió en el primer tramo del calendario, donde el UCAM Murcia peleaba por el liderato cuando se enfrentó al conjunto blanco en el Palacio, ahora se vuelven a reencontrar con los murcianos atravesando por otro gran momento de forma.

No obstante, la diferencia con hace apenas cuatro meses es que este UCAM Murcia tiene mucho más poso. Está mucho más curtido, y con la maquinaria algo más engrasada tras diferentes situaciones a las que ha tenido que hacer frente durante los últimos meses. De hecho, esta es una de las razones —entre otras circunstancias— que le ha llevado a firmar los mejores números de su historia en apenas 28 jornadas de competición.

Un momento del partido entre el UCAM Murcia y el Real Madrid disputado en el Palacio esta temporada. / Israel Sánchez

Y el equipo universitario quiere ponerle la guinda a su colección de récords con una victoria en un escenario que siempre se le ha resistido en la ACB. Nunca ha ganado al Real Madrid en su casa en la máxima competición, y eso es lo que intentará buscar el domingo (12.00 horas, DAZN). El marco deportivo en el que se encuentra, sumado al buen momento por el que atraviesa, invitan a pensar que se trata de una oportunidad única para que el UCAM Murcia se encuentre más cerca que en otras ocasiones de poder asaltar el Movistar Arena.

También en el play off

El equipo murciano, que afrontará esta temporada su tercera participación en un play off por el título, se ha acabado midiendo en sus dos anteriores presencias en las eliminatorias al Real Madrid y el guion tampoco fue diferente. En 2016 cayó en cuartos de final, tras vencer en el segundo partido en el Palacio, y en la 2023-2024 se vieron ambos las caras en las finales de la ACB, donde se acabó imponiendo el conjunto blanco por un balance global de 3-0 al no poder ‘rascar’ un triunfo en la capital.

Dylan Ennis, ante Facundo Campazzo en la final de la Liga Endesa Dylan Ennis, ante Facundo Campazzo en la final de la Liga Endesa / EFE / EFE

Y es que el UCAM Murcia ha llevado al Real Madrid al límite en varias ocasiones, especialmente en un Palacio de los Deportes al que le venció en la fase regular de la 2023-2024. Sin embargo, en el Movistar Arena la historia cambia. Es un recinto prácticamente inconquistable para un equipo murciano que a punto estuvo de dar la campanada en 2017, cuando tuvo en su mano una victoria en varias ocasiones que se acabó esfumando en la prórroga con Trey Thompkins como protagonista.

Sin Walter Tavares

El Real Madrid, tras caer en su último partido en casa en la ACB ante La Laguna Tenerife, cuenta con un colchón de cuatro triunfos sobre el segundo clasificado, un Valencia Basket que cuenta con las mismas victorias que el UCAM (21), que es tercero. Además, se encuentra inmerso en su eliminatoria de cuartos de final de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, al que se mide esta noche en su segundo partido, y no podrá contar con el pívot Walter Tavares tras anunciarse que sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda provocada en el primer duelo de esa eliminatoria. Por lo que también se espera que sea baja ante el UCAM Murcia este domingo.

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El UCAM Murcia, por su parte, cuenta con la ausencia ya conocida del escolta Dylan Ennis, que este martes fue operado de su muñeca izquierda y que no reaparecerá hasta la próxima temporada tras renovar con los universitarios hasta 2027.