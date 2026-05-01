Sito Alonso: "Si nos acobardamos, no tenemos nada que hacer contra el Real Madrid"

Sito Alonso ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Real Madrid (12:00 horas), donde el UCAM Murcia buscará lograr la primera victoria a domicilio de su historia contra el actual líder de la Liga Endesa. La baja de Tavares, el buen momento de los universitarios, con siete victorias consecutivas, y la necesidad de ser valientes, son algunos asuntos que ha tratado el entrenador.

¿Llega el UCAM Murcia en su mejor momento al partido contra el Real Madrid?

El equipo, cuando tiene estas semanas de preparación tan largas, es verdad que estamos intentando medir las cargas para que los jugadores lleguen lo mejor posible. No es posible ahora entrenar todos los días mañana y tarde, y pensar que por ello el equipo esté mejor preparado. En este momento de las temporadas no es así, pero yo creo que vamos a estar bien. Tenemos algún problema físico normal, pues siempre alguien se resiente, pero esperamos que todo el mundo pueda estar en el partido del domingo.

Si es el mejor momento del equipo, no lo sé. Es verdad que esta racha el club nunca la ha vivido, pero sí que ha vivido otras muy buenas y no hemos tenido la fortuna como club, como institución, de poder conseguir una victoria nunca en la pista del Real Madrid. Eso habla de la dificultad, pero creo que nosotros tenemos una motivación grande de ir allí y hacer un buen papel, de ser muy competitivos y de intentar poner las cosas difíciles a un equipo que, a falta del resultado del partido de hoy en Euroliga, está jugándose cosas súper importantes. No digo que la Liga Endesa no lo sea para ellos, pero es verdad que han hecho un trabajo previo, donde lo han encarrilado todo muy bien. Llevan una ventaja muy grande sobre el segundo de la clasificación. En este momento lo que tenemos que intentar es hacerles ver que queremos competir por estar entre los mejores y que tengan dificultades, y que en un momento determinado no puedan seguir nuestro ritmo competitivo.

¿Cómo puede afectarle al Real Madrid la eliminatoria de la Euroliga y la baja de Tavares?

Si nosotros vamos acobardados o no tenemos una intensidad grande durante el partido, no vamos a tener absolutamente ninguna opción para poder ganar. La clave es que nosotros seamos más UCAM Murcia que nunca, e intentemos meter un ritmo alto, tener una defensa intensa, física, y que ellos sientan problemas durante el partido para jugar contra nosotros. Si nosotros vamos simplemente a intentar meter más canastas que ellos, vamos a tener un problema gravísimo.

Que no esté Tavares seguro que es bueno para los exteriores del equipo, para la gente que quiere hacer penetraciones o jugar rebotes y tirar a canasta rápido. Lo que pasa es que los sustitutos no son los más buenos para poder enfrentarte a ellos. Garuba está haciendo un trabajo sensacional, ya lo hizo aquí contra nosotros, y Álex Len es de la misma estatura casi, tiene una movilidad increíble, y está jugando con más confianza ahora. Cualquiera que pueda estar en esa posición nos va a hacer daño. Es verdad que Tavares es un jugador determinante para cualquier equipo. Es una buena noticia, pero entre comillas por todo lo que puede hacer el Real Madrid sin él.

El recuerdo del partido de la primera vuelta con el liderato en juego y ahora el UCAM llega en tercera posición.

Que en la primera vuelta nos jugáramos el liderato contra el Real Madrid, habla bien la regularidad del equipo, que vuelve a estar ahí. A mí me gusta valorar a los equipos en la décima jornada siempre, y obviamente, cuando acaba la primera vuelta, haces un resumen y ya estás consolidado en algo en la primera vuelta. Pero cuando queda muy poco para acabar la liga y estás en la misma situación o parecida que en ese momento, que nos jugábamos la primera plaza, aunque ahora no, da muestras del trabajo que están haciendo los jugadores y la afición para empujar a este equipo a cotas súper altas. A mí la regularidad me gusta más tenerla por temporadas, y creo que las cinco últimas la hay de un porcentaje competitivo mucho más alto que nunca en cuanto a la continuidad, y eso sí que es súper importante. En una temporada puede pasar de todo, pero cuando tú acabas segundo y en la siguiente luchas como un animal para intentar quedar entre los mejores aunque quedas noveno, la gente piensa que vas a volver a lo habitual, que vas a ir otra vez para abajo y vuelves a pegar este salto, el proyecto tiene una visión diferente desde fuera, aunque desde dentro tenemos claro lo que queremos.

¿Qué significa el premio de mejor entrenador de abril?

Es un premio que no depende de ser mejor o peor entrenador, eso es una cosa obvia. A mí me alegra verlo porque cuando lo consigues significa que el equipo va bien, que ha conseguido un porcentaje de victorias más alto que cualquier otro, porque si no, no te lo dan, hayas hecho lo que hayas hecho. Eso es lo importante, que el equipo muestra en el mes de abril que es el mejor. Sito es la persona que está en el banquillo con ellos, pero el equipo está siendo el mejor de abril, y ahora lo que vamos a intentar en mayo, que es un mes apasionante en cuanto a lo que nos estamos jugando y la situación que tenemos, dar ese nivel competitivo o un poquito más.

¿Un partido contra el Real Madrid es un escaparate para los jugadores?

Si fuera jugador, para mí sería un escaparate si mi temporada regular estuviera siendo un desastre o normal, y entonces pensaría en aprovechar que este partido tiene más visibilidad porque si haces contra el Real Madrid algo fuera de lo normal a nivel individual, también tiene un poquito más de importancia, pero enseguida se diluye si tu trayectoria verdadera no tiene ningún sentido. Yo he tenido jugadores que han hecho muy buenos partidos allí, cuando estaba en Gipuzkoa en mi segundo año y perdimos de bastante, pero hubo jugadores que intentaron tener un repunte. Pero cuando hacen fichajes la gente seria, los profesionales que trabajamos en esto, lo que hacen es ver qué es capaz de hacer el jugador. Si ha jugado muy bien contra un grande, puede ser una casualidad, algo puntual. Creo que sí es un escaparate para el equipo, para ver si es capaz de romper una vez por todas ese maleficio, que no puede ser un maleficio porque hemos ganado pistas difíciles; es un maleficio que no hay manera de sacarlo y a ver si entre todos podemos sacarlo, aunque la dificultad siempre es alta.

¿Ha marcado el UCAM este partido como especial por ser el único equipo de Euroliga al que no ha ganado esta temporada?

A mí lo que me interesa son las revanchas de las primeras vueltas siempre. Yo tengo muchísimas ganas, pero con mis ganas no es suficiente, yo sé que el equipo también las tiene, pero hay que demostrarlo. La ambición es un camino, es una palabra que se demuestra con el camino, con la ejecución de hechos que haces en el momento que tienes que demostrar ese tipo de ambición. Me encantaría ganar en el campo del Real Madrid, sobre todo por lo que significaría a nivel de este año, de clasificación y de golpe en la mesa, y luego para dar una alegría a todo el mundo porque sería la primera vez que gana este club allí. Pero no es una cuestión simplemente de eso porque la ambición se tiene que demostrar también en el entrenamiento de hoy. El equipo está preparado para ir allí a hacer un buen partido, pero el escenario es diferente. Muchas veces cuesta ganar en ese tipo de campos, y vamos a ver si este equipo es capaz de poner todo lo que hace falta, porque a veces poniéndolo, no es suficiente.

¿Es necesario que David DeJulius, que ha promediado más de 20 puntos en los últimos partidos,siga en su nivel habitual?

Los jugadores tienen picos altos y bajos durante la temporada. Frente al PAOK, por ejemplo, no estuvo acertado y a mí no me preocupó en absoluto; obviamente, si hubiera estado ligeramente acertado, el resultado habría sido diferente, pero es que no puedes depender de eso. Me gustaría es que cuando un jugador como DeJulius, que ha pasado muchas veces, no estuvo muy brillante, como ocurrió en Girona, salió Mike Forrest y lo solucionó. Forrest jugó un gran partido en la primera vuelta aquí contra el Real Madrid, y es un jugador al que le van bien este tipo de partidos. Pero lo importante es el colectivo, y si DeJulius puede seguir a ese nivel, fantástico, pero podemos preocuparnos de si sigue a ese nivel o no. Si sigue, bien, pero por lo menos que haga las cosas que no dependen de ese nivel, como repartir siete asistencias, coger algún rebote, y que haga tres o cuatro defensas de máximo nivel, eso es lo importante para mantener el nivel del equipo.

El acierto de Mike Forrest ha bajado en las últimas jornadas. ¿Le puede venir bien su actuación ante Tenerife?

A él no debería hacerle falta eso porque yo creo que la confianza se pierde muchas veces cuando ves que la gente la pierde en ti. No hay un jugador en el que confíe más de cara al aro que en él. Yo he visto pocos jugadores que tengan esa capacidad de anotación que él tiene y que tenga esa mano, que a mí me parece a veces insultante. Me gustaría que él jugara con la determinación suficiente para entender lo que yo pienso de él.

¿Cómo ves la evolución de Sander Raieste y de Jaylen Hands?

Los estoy viendo bien a los dos. Hands, en el último partido, no entrenar… yo pensaba que no iba a jugar y tuve serias dudas para convocarle porque un jugador que no entrenó toda la semana al ritmo que nos gusta a nosotros. Lo he visto mejor esta semana, porque ha entrenado más y espero que vaya mejor en cuanto a su evolución de conocimiento de las cosas y respeto con los compañeros, que ya lo tienen, porque en Andorra le dejaron la libertad de poder tirar y hacer cosas.

Y Raieste es un jugador de los que hay muy pocos, que brillen sin anotar, y eso es algo que no todo el mundo puede hacerlo. Él es capaz de coger rebotes fundamentales. En el único partido que lo eché mucho de menos, aunque de los lesionados me olvido rápido, fue el día del PAK. Un reboteador tan bueno seguramente alguno que hubiera pillado de esos que fueron decisivos. Lo veo bien, con su cara de siempre, feliz y sabiendo que es importante para nosotros.

¿Están todos los jugadores disponibles?

En principio están todos. Hay alguno con molestias, pero creo que va a estar pese al golpe que se dio en el entrenamiento del jueves que fue impresionante.

Felicitación al Surne Bilbao por su título en la FIBA Europe Cup.

Para finalizar, quiero felicitar a Bilbao Básquet porque es muy importante que los clubes españoles sigan triunfando. Nos hubiera encantado a nosotros estar en esa final y disputarla contra ellos, pero creo que son la kriptonita del PAOK, que han hecho un trabajo magnífico durante toda la competición, y felicitar a todos los que han sacado ese proyecto adelante y que están disfrutando ahora.

Homenaje a Moncho Monsalve.

Noticias relacionadas

Moncho Monsalve ha sido un entrenador en el que me he fijado durante muchísimos años. Él me escribía siempre después de cada partido, y en los últimos dos o tres no lo había hecho. Es un referente para muchos y aquí hay que rendirle un homenaje y yo se lo brindo por el respeto y la persona que era Moncho para el círculo de los entrenadores especialmente.