Mariano García: "El atletismo está ridículamente pagado, pero yo no corro por dinero"

Ha pasado ya un tiempo desde que lograste el título de campeón del mundo. ¿Lo has digerido ya?

El campeonato de 1.500 todavía no lo he asimilado; el de 800, que ya han pasado cuatro años, sí. Habrá que asimilar poco a poco el de 1.500, que es muy reciente, ha pasado solo un mes. A los dos días ya empecé a entrenar para la temporada de verano. He conseguido el título, pero hay que tener mentalidad de seguir ganando cosas.

¿Solo descansaste dos días?

Sí, uno fue por el viaje, porque estuvimos doce horas, y otro día porque tuve que atender a muchos medios y cuando llegué a mi casa por la tarde-noche, me dije hoy descanso.

Has vivido en los últimos años muchos momentos muy buenos, pero también de frustraciones, porque te has quedado dos veces fuera de unos Juegos Olímpicos. ¿Con qué te quedas de lo que te ha ocurrido en tu vida?

Pues al final, ser camoto, por decirlo de alguna manera bonita, es lo que me ha llevado hasta aquí. La lectura que saco es que la constancia tiene su recompensa al final. Y todo esto no ha llegado por los últimos años, sino porque llevo ya veinte prácticamente corriendo, y esto es una carrera de fondo, aunque haga mediofondo, pero es una carrera muy larga, y no por un año o dos malos, esto parece que se acaba. Hay que intentar volver a estar al nivel y disfrutar de cada momento, sobre todo en cada entrenamiento.

¿Qué queda de ese niño que empezó a hacer atletismo sin saber todo lo que le esperaba?

Al principio tenía la ilusión de conocer a compañeros nuevos, sobre todo aquí en la Región, y luego el objetivo era clasificarme para algún Campeonato de España, porque yo al principio no iba a ninguno y mis amigos así. Veía que ellos iban y yo todavía ni me había clasificado para uno. Y ahora le hemos dado la vuelta a eso, y para mí ir a uno es casi una obligación, incluso lo veo demasiado fácil muchas veces. Sé el trabajo que cuesta llegar ahí y cada vez cuesta más.

Mariano García, celebrando su victoria en el Mundial en pista cubierta. | RFEA / RFEA

Siempre se te ha identificado como un atleta que corre más que con el corazón que con la cabeza, pero yo creo que le has dado la vuelta a eso. Sin ir muy lejos, en el Mundial diste una lección táctica.

Sí, bueno, yo siempre, como digo, no tengo mucha cabeza, pero parece que cuando me meto en la pista, utilizo toda mi inteligencia en carrera. Aparte de correr con inteligencia, también utilizo las sensaciones porque muchas veces planifico una táctica que he hablado con mi entrenador, pero el corazón me dice que haga otra cosa en ese momento y la llevo a cabo. En la final del Mundial teníamos planificada una táctica, pero la cambié toda.

¿Para batir a Nadir, que llegaba como el gran favorito, había que hacer algo diferente?

Sí porque los rivales sabían que yo era un tío de 800 metros y que tenía un cambio muy explosivo de ritmo. Pensé que ellos iban a saber cuándo les iba a atacar y decidí buscarles las cosquillas por otra parte.

¿Qué importancia tiene la preparación mental en tu entrenamiento diario?

La preparación mental la trabajo casi solo, porque como todos los días entreno solo, pues al final a mí, en una carrera, no me importa ponerme muchas veces delante, a marcar el ritmo, porque pienso estoy en un entrenamiento y que tengo que hacer el ritmo que me ha marcado mi entrenador para llevar a cabo las series. En una carrera tengo la ventaja de tener a los compañeros, que igual están justo detrás de mí, y sobre todo tengo un público que está animando.

¿Y qué haces fuera para desconectar y antes de una carrera?

Muy fácil, no pienso en atletismo. El día de la final del Mundial me fui por la mañana a hacer turismo. Estuve 40 o 50 minutos dando un paseo por la ciudad de Torun, donde estaban todos los juegos y actividades del Mundial. Estuve con la gente polaca que estaba disfrutando de allí de las salidas de tacos o del lanzamiento de peso. Hice de todo menos pensar en mi carrera.

Mariano García, durante la entrevista con La Opinión / Iván Urquízar

¿Y es así como te evades de la presión del momento?

Muchas veces sí. A mí la presión me la pone la gente, pero yo me la quito porque al final hago atletismo porque disfruto, y si no estuviera disfrutando, no estaría corriendo como lo hago.

¿Qué momento de tu carrera deportiva te gustaría revivir?

Tengo un recuerdo muy bueno para mí, pero malo para contarlo. Yo nunca hacía una mínima para ir a un Campeonato de España, y la primera vez que lo logré, yo no estaba entre los candidatos. En esa carrera salían varios atletas murcianos en busca de esa mínima y nadie la hizo salvo yo. Me preguntaron cómo había mejorado tanto porque llegué a esa carrera con una marca de 3:10 en los mil metros e hice 2.45:70. Mi respuesta fue sencilla, que la constancia y el trabajo, y que en los años anteriores había estado lesionado con problemas de rodillas, habían dado sus frutos. Ese momento, que yo tenía 13 o 14 años, fue el punto de inflexión para empezar a formarme en este mundo del deporte.

Lo peor son las lesiones y tú has sufrido varias.

Sí, las lesiones, evidentemente, sobre todo en la edad adolescente porque en ese momento muchas veces es difícil compaginarlo. A esa edad, los chicos se iban de fiesta un fin de semana y yo me tenía que quedar los sábados en casa porque tenía que entrenar. Esos momentos son duros, pero si sabes superarlos, sales delante.

Llega la temporada libre y la pregunta es clara. ¿800 o 1.500?

Pues la respuesta es muy fácil. A día de hoy estoy entrenando para 1.500, pero vamos a ver si hago la mínima. Si la consigo en esa distancia, haré el Campeonato de España de 1.500 buscando la clasificación para el Europeo de Birmingham. Y si no la hago en 1.500, pues correré 800.

¿Pero crees que te queda algo pendiente en 800?

No, en el 800 lo he hecho prácticamente ya casi todo. He ganado un Mundial y un Europeo, y solo me ha faltado ir a unos Juegos Olímpicos, pero lo que quiero es intentar estar en unos Juegos, sea en 800 o en 1.500, pero ya veremos lo que pasa porque hay que ir año a año y ver los acontecimientos. Para Los Ángeles 2028 faltan dos años y no quiero comerme la cabeza todavía.

¿Y qué crees que te ha dado el 800 para el 1.500?

Por ejemplo, la velocidad en las series. Ahora, cuando tengo que hacer 500 metros a 1:10, voy relativamente fácil, y eso, al ritmo del 800, es básicamente una mierda porque como no lo hagas, por ejemplo, a 1:03 o 1:02, ahora mismo te comen. Y en 1.500 sabes que tienes que hacer tres 500 al ritmo de 1:10 para hacer 3:30.

Mariano García, en la pista de atletismo de Fuente Álamo, que no es de tartán, sino de tierra / Iván Urquízar

¿Qué te falta en 1.500?

Experiencia, varias competiciones más, y ser más valiente en el paso por los mil metros, porque de momento no lo he sido como en 800. Al ser una distancia doble y estar en mi primer año, no quiero pecar de novato.

¿Piensas que tienes mucho margen de mejora en 1.500?

Sé que tengo bastante, entre tres y cuatro segundos, porque me he tirado todo el invierno pasando lento por los mil metros.

Una curiosidad. ¿Hay algún atleta de otro país que te haya preguntado por qué haces la moto?

No, pero me conocen como ‘The Motorbike’. Ya me ven y me dicen ‘The Motorbike’, y si no me lo dicen, me miran, me hacen el gesto y se descojonan, pero al final es un sello de identidad. Aparte, si tuviera que explicárselo a un inglés o a una persona extranjera, estaríamos jodidos porque no es que sea mi fuerte el inglés.

Además, es que ganaste el oro en el Mundial y dijiste que te ibas a ver MotoGP.

Efectivamente, porque justo la carrera ese día era a las siete de la tarde y yo corrí a las siete menos veinte, tenía el tiempo justo para verla. ¿Qué pasó? Que al final tuve que verla a las dos de la mañana mientras hacía la maleta.

¿Has tenido que cambiar mucho tus entrenamientos para 1.500?

Sí porque es preparación muy diferente. Yo siempre decía que en 800 dos días acababa por los suelos o casi tres cuando hacía series, y en 1.500 solo acabas como mucho un día así, y tampoco por el suelo, sino arrastrándote cuando toca caña. Los demás días sí son muy similares.

Todavía no te has enfrentado a Jakob Ingebrigtsen y...

Quiero enfrentarme y hacerle una carrera de tú a tú. Como yo digo, en la final del Mundial hice un Jakob Ingebrigtsen porque más o menos lo calqué. Él empieza siempre a machacar a sus rivales poco a poco, y al final los termina de reventar. Y lo que quiero hacer es que me intente hacer a mí eso, ir pegado a él hasta los últimos 50 metros y pasarlo en meta.

¿Pero es batible?

Cualquiera es batible aunque tenga 3:20 en 1.500. Las marcas son marcas, pero el día del campeonato hay que estar ahí y ver quién es el mejor.

Ahora estás durmiendo diariamente en una cámara de hipoxia en el CAR de Los Narejos. ¿Qué te está aportando?

Al final es como si estuviera diariamente en Sierra Nevada, pero a pie playa. Estoy a cincuenta metros de la orilla del Mar Menor, durmiendo en la altitud que desee. Si un día me apetece dormir a 2.500 metros y al siguiente quiero hacerlo a 3.000 metros, puedo hacerlo. En Sierra Nevada solo puedo dormir a 2.300 metros. Lo que estoy haciendo es intentar llegar a la altura máxima posible para dormir lo más alto posible y generar mejores glóbulos rojos y valores sanguíneos.

Has dicho que el nivel de 1.500 sube porque has llegado tú. ¿No es un poco pretencioso?

No, no, va a ser la realidad. El nivel de 1.500 va a pegar una explosión entre este año y el siguiente. Para los Juegos de Los Ángeles 2028 va a ser una locura. Y el 800 no es que vaya a bajar de nivel, es que no va a tener el subidón del 1.500 en los próximos años. Ya lo verás dentro de dos años.

Mariano García, durante la entrevista con La Opinión / Iván Urquízar

¿Te planteas, al menos, doblar 800 y 1.500 en el próximo Europeo?

Las dos cosas no las voy a hacer. Haré solamente una porque prefiero hacer una bien que dos a medio gas.

Ya has sido doble campeón del mundo. ¿La medalla olímpica es lo que te falta?

Bueno, más que una medalla, me falta estar en unos Juegos Olímpicos. Si tiene que llegar, llegará, y si no, como siempre digo, las tres medallas que tengo están en mi casa y la única persona que me las puede quitar es un ladrón que entre a robar. Pero esas ya nadie me las puede quitar.

¿Te has independizado?

No. Estoy independizado, entre comillas, porque ahora mismo estoy pasando mucho tiempo en Los Narejos, pero al final sigo viviendo en las Cuevas y hago toda mi vida normal.

Vamos, que sigues viviendo con tus padres.

Así es, sigo viviendo con mis padres. Cada domingo, aunque esté en Los Narejos, vuelvo a mi casa, como con mi familia y salgo por allí a comprobar que todos los caminos están bien hechos y les hago una revisión.

¿Y cuánto ha subido tu cuenta corriente desde que fuiste campeón?

De momento no me han ingresado nada, así que seguimos con lo mismo. Hasta que no pasen unos cuantos meses, no subirá la cuenta.

¿Pero el atletismo está bien pagado o no?

No, a ver, está ridículamente pagado. Pero vamos, que yo no corro solo por el dinero que me pueda aportar. Corro porque lo disfruto y ya está. Y por eso estoy formándome académicamente, porque sé que la carrera deportiva tiene una fecha de caducidad, pero la vida esperemos que no la tenga y sea mucho más larga.

¿A qué te gustaría dedicarte después?

Me gustaría crear un centro de entrenamiento con personas de la calle. De entrenador no lo sé porque a día de hoy no me apetece estar en una pista toda la vida. También creo que hay que desconectar un poco del deporte que has estado siempre, aunque nunca sabes si volverás, pero sí tengo claro que hay que darse un descanso.

¿Haces cosas diferentes en tu tiempo libre?

Menos pensar en atletismo, hago de todo. Los fines de semana veo las carreras de motos y la Fórmula 1. Pero también veo mucho baloncesto, pero fútbol muy poco. Hay que desconectar porque la vida no es solo correr.

¿Eres un atleta un poco atípico a lo que se ve hoy en día?

Más que atípico, creo que soy diferente, que no vivo solo para el atletismo, sino que sé que la vida son mil cosas más aparte de esto.

¿Cómo llevas la distancia con tu novia?

Bien porque ella también es atleta y no cuesta trabajo mantener la relación. Cuando tengo que hacer concentración en verano, en vez de quedarme aquí en Murcia a 40 grados, me voy a su pueblo, en Segovia, donde como mucho tienes 34 o 35 y por las noches te tienes que abrigar porque refresca.

Pero ahí sí será inevitable hablar de atletismo.

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No, tampoco hablamos mucho de atletismo. Hablamos algo, pero al final también tenemos otras cosas, no hay que pensar, como siempre digo, en atletismo, atletismo y atletismo.