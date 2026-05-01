El final más duro de la historia de Segunda Federación

Lo bautizamos así en esta redacción el pasado mes de julio, cuando se conoció la distribución de los grupos en Segunda Federación: el Manicomio del Grupo IV. Nadie imaginaba entonces que la etiqueta iba a quedarse corta. Este domingo, a las 12:00 horas, con la última fecha liguera, caerá el telón sobre la jornada más trepidante de la temporada y, con ella, sobre el grupo más competitivo y exigente que ha visto jamás la Segunda Federación desde su creación en 2021. Los números no mienten, y las sensaciones tampoco.

Minera, Águilas y UCAM involucrados en la zona alta

La Región de Murcia ha tenido protagonismo mayúsculo en esta locura colectiva. La Deportiva Minera y el Águilas afrontan la última jornada con el ascenso directo todavía al alcance de la mano, en una lucha encarnizada con el Extremadura y que ha mantenido en vilo a ambas aficiones desde hace semanas. Por su parte, el UCAM Murcia, que también ha sufrido los rigores de un grupo sin respiro, incluyendo un cambio en el banquillo el pasado lunes, todavía puede colarse en el play off de ascenso si gana su partido en el estadio Chapín ante el Xerez Club Deportivo. Una final espectacular para cerrar este grupo.

El gran favorito, contra las cuerdas

Quizás el dato más elocuente de lo que ha sido esta temporada es la situación del Recreativo de Huelva. El conjunto albiazul llegó a la competición como el gran favorito del grupo por presupuesto y plantilla, el equipo llamado a marcar el ritmo. Diez meses después, necesita ganar su último partido y que se produzca una carambola de resultados para meterse siquiera en el play off. Una imagen que resume a la perfección la brutalidad de este Grupo IV, donde nada ha sido fácil para nadie.

Los números que hacen historia

Cuando los guarismos respaldan las sensaciones, la magnitud del fenómeno queda fuera de toda duda. Esta temporada, el play off de ascenso se va a situar en un mínimo de 57 puntos, pudiendo incluso rebasar esa cifra según cómo se resuelva la última jornada. Pero el dato verdaderamente demoledor es otro: el equipo que ocupe la sexta posición, es decir, el primero que se quede fuera de las eliminatorias, va a acumular más puntos que ningún otro conjunto en esa misma posición a lo largo de toda la historia de la categoría. Como mínimo 55 el sexto y 54 el séptimo. Si gana el Recreativo, ante el descendido Xerez Deportivo, esa cifra aumenta a 57 y 55, respectivamente.

El registro a batir pertenecía a la Unión Deportiva Logroñés, que en la temporada 2023-2024 cerró el ejercicio con 55 puntos en sexto lugar, pero sin opciones en la última jornada, nada comparable a la tensión que se está viviendo en el grupo IV. El séptimo clasificado nunca ha pasado de 52 y en este grupo ya va por 54. No son sensaciones, es objetivamente el más duro de la historia de la Segunda Federación.

Una temporada de grandes y amargas sorpresas

El factor campo ha sido determinante durante toda la campaña, pero ni siquiera la fortaleza local ha garantizado el billete a las eliminatorias. Hasta siete equipos han estado empeñados en disputar el play off durante gran parte de la temporada, creando una tensión sostenida que ha dejado sin margen de error a todos los implicados.

Entre las sorpresas negativas más notables destaca el descenso del Yeclano Deportivo, que llegó al grupo recién bajado de Primera Federación con el aval de su experiencia en categorías superiores, y que sin embargo no ha podido con la presión de un grupo tan exigente y ahora solo mira a confirmar su permanencia. También ha llamado poderosamente la atención la caída de la Unión Deportiva Melilla, un club con uno de los presupuestos más abultados del grupo y que, sin embargo, no ha encontrado la regularidad necesaria para salvarse. Otros casos son los de La Unión Atlético, Estepona o Antoniano, que jugaron el play off el curso pasado.

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El telón se baja este domingo

Aproximadamente a las 14:00 horas de este domingo, el Manicomio del Grupo IV cerrará sus puertas para siempre. Lo hará, como no podía ser de otra manera, con el título de campeón, con dos plazas de play off, la del play out y una de descenso todavía en disputa. Mucha tela que cortar. Una temporada inolvidable y que le queda un último capítulo.