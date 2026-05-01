El FC Cartagena, ante una final para seguir jugando finales

El Fútbol Club Cartagena afronta esta noche uno de los partidos más trascendentes de su temporada. A las 21:15 (televisado por Football Club), visita el Nuevo Mirador para medirse al Algeciras. Es la primera de las cuatro finales que le restan al cuadro albinegro para intentar colarse en el play off de ascenso a Segunda División, y los números no admiten demasiadas contemplaciones: ganar es prácticamente una obligación; un empate puede ser válido dependiendo de otros resultados.

El escenario es tan emocionante como exigente. El Cartagena llega a la cita como cuarto clasificado, a un solo punto del Europa, que en estos momentos ocupa la última plaza de play off. El conjunto barcelonés, sin embargo, jugará unas horas antes frente al Alcorcón. De modo que cuando Iñigo Vélez y sus jugadores salten al verde del Nuevo Mirador ya sabrán si el partido ante el Algeciras tiene el valor añadido de un asalto directo a esa quinta plaza o si simplemente se trata de no perder más terreno. El rival de esta noche, el propio Algeciras, se encuentra un punto por detrás de los cartageneros y también tiene el play off en el punto de mira, lo que convierte el choque en un duelo directo entre dos aspirantes con todo en juego.

Una fortaleza

Lejos de ser un destino cómodo, el Nuevo Mirador de Algeciras es uno de los feudos más complicados de la categoría. El conjunto algecireño es el tercer mejor equipo como local de toda la liga. Lleva sin perder en casa desde el pasado 11 de octubre ante el Europa. Esta racha impresionante da buena cuenta del nivel de solidez que ha alcanzado el equipo dirigido desde el banquillo andaluz. Y si hay un dato que resume a la perfección la campaña del Algeciras, es su rendimiento defensivo en las últimas semanas: solo ha encajado gol en uno de sus últimos siete partidos, una estadística que pone los pelos de punta a cualquier rival y que convierte cada partido ante ellos en una batalla de desgaste en la que los mínimos detalles marcan la diferencia.

Con velocidad y recursos en ataque, el Algeciras no es un equipo que se limite a defender. Tiene hombres con gol en las posiciones ofensivas y la capacidad de hacer daño en la transición, lo que obliga al Cartagena a estar especialmente atento en las coberturas. Un partido cerrado, de escasos goles, parece el guion más probable para esta noche, aunque en el fútbol, como siempre, nada está escrito de antemano.

El dilema de la delantera

Si hay una incógnita que ha sobrevolado toda la semana en el seno del Cartagena, esa es la identidad del sustituto de Chiki, baja confirmada por sanción para este encuentro. El delantero es un futbolista fundamental en el esquema de Iñigo Vélez, no tanto por los goles como por el trabajo invisible que realiza durante los noventa minutos: su presión constante sobre los centrales rivales, su capacidad para generar espacios y su incansable despliegue físico son difícilmente sustituibles. El propio técnico vasco reconoció su importancia en la rueda de prensa previa, aunque fue deliberadamente hermético a la hora de desvelar su plan.

La opción más lógica y el cambio más natural apunta a Alfredo Ortuño, delantero centro de referencia cuyo perfil encajaría sin alterar el sistema habitual del equipo. Sin embargo, Vélez no descartó otra solución táctica, que, aunque no la quiso desvelar, se da por hecho que es situar a Kevin Sánchez como falso nueve, reforzando así el centro del campo para dar entrada a perfiles más fijos como Edgar Alcañiz o Pablo Larrea. Una decisión que puede condicionar el planteamiento del partido y que el técnico guarda bajo llave hasta el momento del pitido inicial.

Más allá de Chiki, el Cartagena llega al Nuevo Mirador con otras tres ausencias de peso. Benito Ramírez, que apuntaba maneras tras sus diez brillantes minutos en el último partido, no viajará por unas molestias musculares que el cuerpo técnico ha preferido no forzar. A él se suman los lesionados Jean Jules y Eneko Ebro, que continúan fuera de combate y cuya vuelta se espera para la semana próxima. Un escenario de bajas que estrecha el margen de maniobra de Vélez, pero que también pone a prueba la profundidad y la cohesión de una plantilla que lleva meses respondiendo a las dificultades.

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Íñigo Vélez: «Todo pasa por nosotros, tenemos que seguir ganando»

El técnico del FC Cartagena, Iñigo Vélez, atendió este jueves a los medios de comunicación y admitió que el calendario ha dejado poco margen de recuperación física. «Es una semana corta, un poco diferente a nivel físico», reconoció, aunque matizó que ganar en el tiempo añadido tiene un efecto especial en el grupo: «Ganar un partido en el 90 y pico te da eso. Tienes la sensación de que va a ir todo bien».El técnico es consciente de que cada jornada que resta tiene un carácter definitorio de cara al play off de ascenso. «Quedan muchas finales y ojalá sigamos jugando, que es la intención», señaló, subrayando que el objetivo del vestuario es mantenerse en la pelea hasta el último momento. «Todo está muy apretado, pero la intención es estar arriba».Uno de los asuntos que centró parte de la rueda de prensa fue la ausencia confirmada del delantero Chiqui. Vélez valoró al jugador en términos elogiosos: «Chiki es muy importante para nosotros. Presiona y trabaja los 90 minutos, genera espacios que inquietan a las defensas rivales». Sin embargo, el míster fue hermético a la hora de revelar quién ocupará su lugar, pese a las especulaciones que apuntan a Ortuño. «Cuando ha habido bajas, el que ha salido ha ido al oxígeno. Si no juega Chiki, jugará otro que ya tengo en mente», sin querer desvelar su sustituto.En el capítulo de bajas, Íñigo Vélez confirmó que Benito Ramírez no viajará a Algeciras por unas molestias físicas, aunque descartó que sea algo grave. «Hemos preferido no forzarlo». Respecto a Jean Jules y Eneko Ebro, el míster indicó que todavía no han podido trabajar con el grupo y confía en que la próxima semana puedan reincorporarse a los entrenamientos.