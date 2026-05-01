Curro Torres, sobre su futuro en el Real Murcia: "No me quita el sueño"

Curro Torres sabe que tiene casi imposible continuar en el Real Murcia la próxima temporada. Salvar al equipo grana tampoco aumentará esas posibilidades. Si dentro de las oficinas de Nueva Condomina ya llevan varias semanas cuestionando la forma de trabajar del técnico, la llegada de Manuel Sánchez Breis como director deportivo tampoco va a ser una bala a favor del valenciano. Y es que el exalbinegro tiene sus propios candidatos por mucho que en este final de curso intente alargar a su ahora entrenador para no meter ruido en el vestuario.

Un ruido que tampoco quiere hacer el propio Curro Torres. De hecho, al ser preguntado ayer por su continuidad, se limitó a tirar balones fuera, diciendo que primero que «es algo que no se me pasa por la cabeza ahora mismo», para insistir a continuación en que «no me quita el sueño». «Me juego mucho en los entrenamientos y en preparar bien el partido, porque mi objetivo es sacar el máximo rendimiento al equipo, por eso no puedo estar pensando ahora en otra cosa», continuaba, recalcando que en estos momentos lo más importante es el escudo por el que trabaja y el lograr los objetivos.

Lo que sí debe preocupar ahora mismo a Curro Torres son las lesiones. De nuevo, el Real Murcia cuenta con la enfermería llena y el técnico murcianista tendrá que acudir al campo del líder Sabadell con una defensa a cuadro y con la duda de si Gazzaniga se recuperará para estar en la Nova Creu Alta. A la espera de la evolución del meta grana, que ya se perdió también el encuentro frente al Europa, y sin Piñeiro, sancionado después de su expulsión el pasado sábado, en la recámara está el portero del filial Manu García, quien ya sorprendió a todos en los minutos que disputó en Can Dragó.

A los que da prácticamente como descartados son al lateral Jorge Mier y al central Jon García, lo que deja a la retaguardia sin prácticamente alternativas. Agradecerá Curro Torres, dada la complicada situación, la vuelta de Héctor Pérez, que ya disputó unos minutos frente al Europa y que lo normal es que aparezca esta vez como titular haciendo pareja con Óscar Gil o con Jorge Sánchez en el caso de que el técnico apueste por adelantar al ex del Castellón al centro del campo. Por su parte, Cristo Romero será el sustituto natural de Mier.

A esas bajas en la zaga se suman las ausencias de Ekain, que estará unos quince días de baja por un traumatismo en la rodilla izquierda; y de Palmberg.

Pese a la falta de efectivos, Curro Torres quiso ser positivo, mostrando su confianza en el resto de jugadores de la plantilla así como en los futbolistas del filial, que están dando un buen rendimiento cada vez que se cuenta con ellos, como sucedió el pasado domingo con el meta Manu García. «Hay que poner a los futbolistas que te puedan dar rendimiento, sin mirar edad ni trayectoria», explicó, subrayando que él es un gran defensor de los jugadores de la cantera.

«Un gol más que ellos»

Sobre el partido de este domingo y cómo ganarle al Sabadell, Curro Torres dejó claro que por mucho que prepares las cosas, al final los partidos van cambiando, y lo único que vale «es meter un gol más que ellos». «Trataremos de competir los 90 minutos en un campo complicado y ante un equipo complicado. La clasificación dice que son los mejores de la categoría, por eso nos tocará sacar la mejor versión para poder conseguir los tres puntos», continuaba en la rueda de prensa adelantada a este jueves al ser hoy día festivo.

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Para Curro Torres, el Sabadell es un conjunto que «compite muy intenso, aguerrido y que no deja de pelear», de ahí que insistiera en la importancia de mantener un gran nivel físico durante todos los minutos y una gran concentración. «Hay que minimizar los errores», decía, posiblemente con la mente puesta en los fallos que costaron puntos en los choques frente al Nástic de Tarragona y al Antequera.