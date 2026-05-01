El Caesa Cartagena se juega la vida esta tarde en su último partido en casa

Solo quedan dos jornadas para la conclusión de la liga regular en Primera FEB y el Caesa Cartagena está con el agua del descenso al cuello. La derrota ante el Fuenlabrada dejaba a los albinegros sin margen de error, de ahí que la esperanza de mantener la categoría pase por ganar hoy (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes ante el Palencia. La mejor noticia para los cartageneros es que su rival de esta tarde llega a la ciudad portuaria con los deberes hechos. Deberá aprovechar el Caesa que para los de Lezkano estas últimas jornadas son de trámite, para sumar un triunfo que le permita tener esperanzas de cara a un cierre donde los cartageneros pelean con Melilla, Tizona, Palmer y Fibwi Mallorca.

Una entrada de regalo

Para que la afición sea un apoyo importante en este partido decisivo, los responsables del Caesa Cartagena han decidido regalar una entrada a cada abonado, también pueden aprovecharse de esta promoción los socios del FC Cartagena. El objetivo es que los aficionados se conviertan desde la grada en un apoyo en la lucha por la permanencia. El del Palencia será el último encuentro de los albinegros en casa. La última jornada se la jugarán ante un rival directo como el Tizona.