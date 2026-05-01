Baloncesto
El Caesa Cartagena se juega la vida esta tarde en su último partido en casa
Los albinegros están obligados a ganar al Palencia para mantener esperanzas en la última jornada
L.O.
Solo quedan dos jornadas para la conclusión de la liga regular en Primera FEB y el Caesa Cartagena está con el agua del descenso al cuello. La derrota ante el Fuenlabrada dejaba a los albinegros sin margen de error, de ahí que la esperanza de mantener la categoría pase por ganar hoy (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes ante el Palencia. La mejor noticia para los cartageneros es que su rival de esta tarde llega a la ciudad portuaria con los deberes hechos. Deberá aprovechar el Caesa que para los de Lezkano estas últimas jornadas son de trámite, para sumar un triunfo que le permita tener esperanzas de cara a un cierre donde los cartageneros pelean con Melilla, Tizona, Palmer y Fibwi Mallorca.
Una entrada de regalo
Para que la afición sea un apoyo importante en este partido decisivo, los responsables del Caesa Cartagena han decidido regalar una entrada a cada abonado, también pueden aprovecharse de esta promoción los socios del FC Cartagena. El objetivo es que los aficionados se conviertan desde la grada en un apoyo en la lucha por la permanencia. El del Palencia será el último encuentro de los albinegros en casa. La última jornada se la jugarán ante un rival directo como el Tizona.
- Unos 25.000 docentes murcianos tendrán que hacer una declaración de la Renta complementaria
- Apuñalan en la cabeza a un hombre en plena calle en Santiago el Mayor en Murcia
- Muere la dramaturga murciana Rocío Bernal, entregada al 'teatro inclusivo', eterna actriz de 'Doña Inés' en el Tenorio del Romea
- El Warm Up toma las calles con Somos Murcia 2026: agenda gratuita completa del jueves al domingo
- Torre Pacheco estrena un nuevo puente de 850 metros ante el avance de las obras para llevar la Alta Velocidad hasta Cartagena
- El paraguas entra en escena este jueves en la Región con aviso amarillo por lluvias y tormentas
- ¿Qué tiendas y supermercados abren durante el puente de mayo en la Región de Murcia?
- ¿Lloverá en el Warm Up? Así será el tiempo en Murcia durante el festival