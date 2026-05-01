El Alhama ElPozo agota sus posibilidades de permanencia

Esta mañana a las doce en el estadio Artés Carrasco se va a jugar el partido adelantado a la jornada veintisiete de liga que va a enfrentar al Alhama ElPozo y al Espanyol de Barcelona. Otro partido, el Granada-Tenerife, también se jugará hoy viernes.

Será el penúltimo partido que las alhameñas jueguen como locales en la presente campaña. Restan doce puntos para el de liga y el equipo azulón está a cinco puntos de la salvación, que son seis ya que tiene perdido el golaveraje con el Dux Logroño.

El equipo de Randri realizó un buen partido el pasado fin de semana ante el Deportivo de la Coruña y acarició la victoria, pero errores puntuales, esta vez de la portera Elena de Toro, le privaron de haber logrado lo que hubiera sido el tercer triunfo. Solo se trajeron un punto.

Esta mañana, ante el Espanyol, el Alhama agota las opciones de permanencia. No tiene más remedio que sumar tres puntos. Y a tenor del juego que está realizando, lo puede conseguir ya que el equipo perico está en la zona media baja de la clasificación. Viene de perder ante el FC Barcelona, 1-4.

Con el nuevo sistema de juego, mucho más vertical, el Alhama ElPozo tiene menos el balón, pero llega mucho más al área rival, creando ocasiones de gol.

En el estadio Artés Carrasco todavía no sabe lo que es ganar en lo que va de temporada en la Liga F.

Autobuses gratis

Una jornada más, el club que preside Antonio Garcia pone a disposición de sus aficionados autobuses gratis para viajar desde Alhama hasta Lorca. Saldrán a las diez y media desde las piscinas municipales.

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En el partido de la primera vuelta del campeonato, el Español ganó 3-0.