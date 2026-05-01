El Alhama ElPozo se aferra a la salvación tras ganar al Espanyol, 3-1. Es la tercera victoria, la primera en el estadio Artés Carrasco. La logró siete meses después de la última (5-10-2025), en la jornada seis. Pero lo importante es que este triunfo permite a las alhameñas albergar esperanzas de salvación. El equipo de Randri disputó un partido muy completo donde la disciplina defensiva y la actitud de las jugadoras, junto al acierto en las acciones de los goles, hacen que el cuadro azulón sea el justo vencedor. Las chicas interpretaron a la perfección la pizarra del técnico.

El Alhama ElPozo volverá a jugar el próximo sábado a las cuatro de la tarde ante el Eibar en el estadio Ipurua. Otra final para las azulonas.

Las alhameñas sabedoras que solo les valia la victoria salieron muy enchufadas en el partido. Tanto que antes de que se cumpliera el segundo minuto de juego habían logrado adelantarse en el marcador. Gran recuperación de Vega, de solo diecinueve años, envió un pase precioso al costado derecho donde Maria José dejó pasar el cuero y este le llegó a Belén, treinta y seis años, quien con el exterior del pie derecho, desde la frontal del área, disparó raso ajustado al palo, logrando batir a Salvador. Quinto gol de la jugadora alhameña en la presente campaña.

Algo inaudito estaba ocurriendo en el recinto lorquino ya que antes del cuarto de hora, las alhameñas lograron el segundo tanto. Recuperó Maria José, cuarenta y un años, el balón llegó a la defensora Guerra quien cedió de forma defectuosa a Salvador y esta despejó delante de Vega con la mala suerte para la cancerbera francesa espanyolista, que el balón pegó en el cuerpo de la jugadora local y entró lentamente en su portería. Vega creyó y obtuvo premio.

En el minuto 22 pudo llegar el tercero. Arrancada de Belén que se marcha por velocidad de su par, se plantó ante Salvador, pero el disparo de la extremeña lo repelió la portera visitante. Belén llegó muy justa de fuerzas a los últimos metros.

La entrenadora espanyolista no lo veía claro y movió el banquillo en el minuto veinticinco.

Como está siendo habitual en las últimas jornadas, el Alhama dio el balón al rival, intentar no cometer errores defensivos, robar y transiciones rápidas que creaban mucho peligro.

Pues esta vez fue un error de la internacional paraguaya, Sol Belotto la que propició que el Espanyol acortara distancias antes de llegar a la media hora. Balón al área local, salida sin contundencia de la cancerbera alhameña y Browne, natural de San Cristobal y las Nieves, se adelantó alojando el cuero en el fondo de las mallas.

Belotto había realizado un paradón un momento antes.

No se jugó mucho en lo que restaba de primera parte. Ese tramo final estuvo marcado por la presunta grave lesión de la jugadora visitante Torrodá. No hubo acciones mencionables en las áreas. Si acaso, un gran zurdazo de Vega desde fuera del área cuyo balón salió cerca del larguero.

Terminó el primer tiempo con ventaja del Alhama que pudo ser mayor de no ser por el error de Sol en el gol visitante. La posesión fue de un 76% del Espanyol y un 24% del Alhama.

La segunda parte empezó igual que la primera. El Alhama vivía feliz sin el balón, pero su plan seguía intacto. A los seis minutos llegó el tercero de las locales en tres toques. Sacó la meta Sol Belotto, prolongó Belén, gran pase de Maria José y Yiyi dentro del área, no perdonó, anotando su quinto gol en la presente campaña.

El Espanyol movía el banquillo buscando acortar distancias. Tenía el balón. La posesión era brutal, llegaba bien a la línea de tres cuartos, pero allí la defensa local se mostraba inexpugnable, sin contemplaciones.

El Espanyol pudo acortar distancias en el minuto ochenta y cinco pero la bota salvadora de Yannel lo impidió.

La disciplina táctica fue la clave del triunfo local. Los minutos finales, con ocho de tiempo añadido al noventa, supieron jugarlos con mucha cabeza no dejando a las espanyolistas acercarse al área de Sol Belotto.

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La MVP del choque fue la joven Vega.