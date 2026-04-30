El UCAM Murcia amarra el futuro con nueve jugadores con contrato: así está la plantilla 2026-2027

El UCAM Murcia 2026-2027 ya tiene una forma definida. Nueve jugadores, dos escoltas, dos aleros, tres ala pívots y dos pívots, tienen compromiso ratificado con la entidad para el próximo curso. Solo en la posición de base no hay hasta el momento ninguno atado. En el resto, la columna vertebral está ya configurada tras la renovación por una campaña más de Dylan Ennis y la ejecución por parte del club, según ha podido saber esta Redacción, del año opcional que tenía el croata Toni Nakic.

Aunque durante el verano pueden llegar equipos que paguen la cláusula de salida de alguno de los jugadores con contrato que se han revalorizado, o que otros prefieran cambiar de aires, se mantendrán los dos escoltas que llevan jugando juntos desde febrero de 2024, el canadiense Dylan Ennis, que acaba de ampliar su contrato para una cuarta temporada en Murcia, y el capitán Jonah Radebaugh, que en su última renovación firmó por dos años.

Cuando Sander Raieste llegó el pasado verano desde el Baskonia tras marcharse traspasado al club vasco Rodions Kurucs, el estonio firmó un contrato por dos campañas, por lo que la entidad tiene garantizada su continuidad. Además, con otro alero, Will Falk, llegó a un acuerdo ya iniciada la actual campaña hasta 2028, la misma duración del compromiso que tiene el entrenador, Sito Alonso, quien ha repetido en más de una ocasión que, en su caso, el período es una mera anécdota porque nunca será un problema en caso de querer prescindir el club de sus servicios, situación totalmente improbable. Solo hay un escenario real en la actualidad sin el madrileño, y es que llegue algún conjunto de Euroliga que quiera hacerse con sus servicios y le ponga sobre la mesa un proyecto interesante, tanto económico como deportivo. En el resto de los casos, no existe ningún escenario sin el técnico con más partidos en la historia del club en el banquillo.

Toni Nakic, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio de los Deportes este curso. / ACB Photo/J. Bernal

El director general, Alejandro Gómez, también tiene atados a los tres ala pívots. Kaiser Gates, lesionado desde el pasado mes de septiembre, firmó su renovación por una campaña más días después de ser intervenido quirúrgicamente. De igual modo, el club ejecutó recientemente la opción que tenía para prolongar el compromiso de Toni Nakic hasta 2027. Y Rubén López de la Torre llegó el pasado verano con un contrato hasta 2028.

Por último, en la posición de pívot está asegurada la continuidad de Emanuel Cate, quien firmó por dos campañas cuando regresó desde el Baxi Manresa, y Moussa Diagne, quien extendió su contrato el pasado verano por tres campañas, es decir, hasta 2028.

Así está la plantilla Escoltas Dylan Ennis2027 Jonah Radebaugh2027 Aleros Will Falk2028 Sander Raieste2027 Ala pívots Kaiser Gates2027 Rubén López de la Torre2028 Toni Nakic2027 Pívots Moussa Diagne2028 Emanuel Cate2027 Con opción a un año más Dani García (no se ejecutará) David DeJulius Howard Sant-Roos Terminan contrato Jaylen Hands Mike Forrest Kelan Martin Devontae Cacok Entenador Sito Alonso2028

Las dudas del +1

Hay tres jugadores que tienen en sus contratos la opción de seguir un año más, aunque todos con cláusulas diferentes. En algunos casos, como el de Dani García, la potestad es del club, pero el jugador, ahora cedido en el Hiopos Lleida, ya sabe que el UCAM no la ejecutará.

Asimismo, con el alero cubano Howard Sant-Roos, que recientemente se nacionalizó español, aunque esta circunstancia no altera su estatus de jugador Cotonou, hay pendiente una negociación que aún está por llevarse a cabo. Y el caso más peliagudo, por el rendimiento del jugador, es el de David DeJulius. El base, que ahora es comunitario, tiene un mercado más amplio que cuando llegó el pasado verano a Murcia. Pero en el club, salvo que llegue algún otro equipo y pague su cláusula de salida, hay confianza en que continuará un año más a pesar de que se le ha situado en la órbita de clubes de Euroliga. En caso de que no se quede, el club ya está sobre la pista de jugadores de un perfil similar.

David DeJulius, a la derecha, junto a Devontae Cacok tras volver a ser protagonista en una nueva victoria del UCAMMurcia. / ACB Photo/J. Bernal

Por último, hay cuatro jugadores que acaban contrato, que son el recién llegado Jaylen Hands, el ala pívot Kelan Martin, que está ofreciendo un rendimiento notable, el base Mike Forrest y el pívot Devontae Cacok, por quien existe un interés real por su continuidad, que en estos momentos está lejana.

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Alejandro Gómez, en caso de que la plantilla vaya a quince fichas la próxima temporada, ya tiene configurada el 60% de la misma. El director general sabe que tendrá que hilar muy fino para cubrir esas plazas que quedan, y que al menos una deberá ser de un jugador cupo. Pero aún queda todo el mes de mayo y un largo verano donde el mercado puede dar muchas vueltas.