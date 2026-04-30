Sito Alonso, elegido como el mejor entrenador del mes de abril

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha sido distinguido por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) como el mejor técnico del mes de abril. Se trata la segunda vez que obtiene este premio esta temporada, tras lograrlo el pasado febrero, que llega después de las cuatro victorias conseguidas durante este tiempo en la Liga Endesa frente al Joventut de Badalona, Covirán Granada, Morabanc Andorra y La Laguna Tenerife.

El conjunto universitario, que disputará este año por tercera vez en su historia las eliminatorias por el título de la ACB, ocupa el tercer puesto de la clasificación de la Liga Endesa cuando todavía restan seis jornadas para que concluya la fase regular. A eso hay que añadir que ya ha igualado su mejor marca de triunfos en una misma campaña en la máxima competición (21) y actualmente se encuentra en una racha positiva de siete triunfos consecutivos, algo que nunca antes había conseguido en sus cuarenta años de vida.

Sito Alonso durante un entrenamiento esta temporada. / UCAM Murcia CB

De hecho, este domingo tratará de prolongar todavía más sus números en una de los escenarios más complicados de toda la Liga Endesa, al medirse a todo un Real Madrid (12.00 horas, DAZN) que también se encuentra inmerso en su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

Noticias relacionadas

«Creo que nos viene bien porque jugar tres partidos en una semana es muy exigente física y mentalmente. Está claro que ellos tienen una plantilla muy larga pero creo que dos partidos contra un rival de alto nivel te exige mucho y si nosotros jugamos con la misma intensidad y disciplina que mostramos en casa tendremos nuestras opciones», ha comentado el alero Sander Raieste, del UCAM Murcia, sobre este partido.