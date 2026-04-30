El Real Murcia reta al muro del Sabadell en la Nova Creu Alta

El Real Murcia busca acabar la temporada con las mejores sensaciones posibles. Todavía le queda el último paso para amarrar la permanencia matemática, tras su victoria ante el Europa, y eso es lo que tratará de hacer en las cuatro últimas jornadas. Buscar la tranquilidad absoluta y subir algún que otro puesto en la clasificación tan solo será posible si es capaz de enlazar varios resultados positivos en el sprint final, y la primera parada será un escenario en el que pocos equipos han conseguido rascar puntos.

Y es que el Real Murcia visita este domingo (18.15 horas, Movistar +) a un Sabadell que ha levantado un muro casi infranqueable en la Nova Creu Alta. El conjunto arlequinado es el actual líder del grupo II de Primera Federación con una ventaja de dos puntos cuando restan 12 por disputarse, por lo que tratará de defender esta posición para buscar el ascenso directo a Segunda División en las últimas cuatro fechas del calendario regular. De hecho, sería su segundo ascenso consecutivo, tras conseguir el salto el pasado año desde Segunda Federación tras eliminar en el play off al UCAM Murcia.

El equipo catalán es el mejor visitante del grupo, con 30 puntos en 17 encuentros a domicilio, pero también es uno de los mejores en su estadio. Con un bagaje de nueve triunfos, siete empates y una sola derrota, con un total de 34 puntos también en 17 jornadas ante su público, el Sabadell ocupa la cuarta posición como local. Pero lo cierto es que, con los números en la mano, el botín todavía podría ser algo mayor.

Óscar Gil celebra su gol ante el Europa / PACO LARGO

Porque a falta de que tan solo el Real Murcia y el Antequera pasen por la Nova Creu Alta, tan solo tres equipos saben los que es marcar allí. El Juventud Torremolinos pudo sumar un empate tras anotar dos goles (2-2), mientras que el Algeciras, el otro equipo del grupo que junto al Sabadell es el que menos encaja en su casa, también con seis goles recibidos en la misma cantidad de partidos, cayó derrotado por 3-1 a principios de marzo.

Solo un equipo sabe lo que es ganar

Tan solo el Betis Deportivo sabe lo que es marcar y llevarse los tres puntos de Sabadell este curso, y lo consiguió a principios de este mes, cuando se impuso por 1-3 con los tantos de Morante, Bonaldo, en propia meta, y Alonso. De hecho, a falta de poco más de media hora para el final, el filial verdiblanco ya ganaba por 0-3. Desde entonces, el Sabadell ha enlazado tres victorias consecutivas que le han catapultado hacia el liderato en la fase decisiva de la temporada.

Y al espejo del Betis Deportivo buscará mirarse un Real Murcia que viene reforzado tras el impulso en su victoria frente al Europa por 0-2, donde se tuvo que sobreponer a varios contratiempos como las lesiones de Joan García y Jorge Mier o la expulsión del guardameta Diego Piñeiro.

Un momento del Real Murcia-Sabadell de la primera vuelta. / Israel Sánchez

Al contrario que en temporadas anteriores en Primera Federación, el Real Murcia ha perdido su fortaleza como visitante. No obstante, a pesar de no ser de los mejores en este aspecto, sí que es el sexto mejor equipo de la categoría en este aspecto. Unos números que vienen reforzados por sus dos últimas salidas, donde se ha impuesto tanto al filial del Sevilla como al Europa. Además, tuvo la posibilidad de sumar en su salida a Tarragona, sin embargo, un error en los últimos minutos ante el Nástic le privó de poder haber sumado un punto en ese encuentro.

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Gracias a su fortaleza defensiva, el Sabadell es el equipo que menos encaja de todo el grupo con 20 tantos en 34 jornadas. En el duelo de la primera vuelta, disputado en Nueva Condomina a principios de diciembre, cortó la buena racha con Colunga en el banquillo con el tempranero gol de Priego (0-1).