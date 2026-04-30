El Nuevo Mirador, una fortaleza a derribar para el FC Cartagena

El Nuevo Mirador de Algeciras se convertirá en el escenario de la primera gran final para el FC Cartagena en esta recta final de temporada. Visita al Algeciras CF en un encuentro que puede dibujar el destino de ambos conjuntos en la lucha por el play off de ascenso a Segunda División.

El balón rodará a las 21:15 horas con un contexto clasificatorio que agudiza aún más su trascendencia. El Algeciras, séptimo en la tabla, recibe al Cartagena, sexto, en el único duelo directo que resta entre ambos aspirantes. Solo un punto separa al conjunto albinegro del Europa FC, equipo que marca los puestos de privilegio, y tanto el cuadro algecireño como el cartagenero, conocerán ya el resultado del conjunto barcelonés antes de saltar al verde, pues los catalanes disputan su partido unas horas antes. El tablero, pues, estará desplegado con todos sus datos cuando suene el pitido inicial.

Un feudo inexpugnable

El Algeciras ha construido su sueño de ascender sobre los cimientos más sólidos que puede ofrecer el fútbol: su propio estadio convertido en un reducto casi infranqueable. Un equipo que lleva varios años instalado en la Primera Federación y que cada curso tiene como objetivo mantenerse en el tercer escalón del fútbol español. Esta campaña ha ido creciendo con el paso de los partidos y se ha convertido en uno de los conjuntos más temibles de su grupo, no gracias a talentos individuales que deslumbren, sino a través de una identidad colectiva y a la solidez como local.

Un momento del encuentro entre el FC Cartagena y el Algeciras de la primera vuelta. / Iván Urquízar

Los datos avalan esta percepción. El Algeciras no conoce la derrota en casa desde el pasado 11 de octubre, cuando el propio Europa le venció por 2-3 en el Nuevo Mirador, el mismo rival al que ahora quiere arrebatarle la posición en la tabla. Desde aquella tarde, doce partidos sin perder. Más llamativo aún resulta el capítulo goleador, pues desde el 1 de febrero, fecha en que el Eldense firmó un empate a uno en tierras gaditanas, el cuadro andaluz no ha vuelto a encajar un solo gol entre sus muros. Un registro que asusta.

Sin las individualidades que exhiben otros aspirantes, el Algeciras ha encontrado en el juego coral su mayor virtud. Su propuesta, similar a la del Cartagena, invita a pensar que en un choque cerrado el que se vivirá mañana.

Una final anticipada

Si el Algeciras llega fuerte, el Cartagena llega encendido. El equipo albinegro todavía se relame con el gol que Pablo de Blasis firmó en el tiempo de descuento del pasado domingo para redondear una victoria ante el Nástic que disparó la euforia en el vestuario y entre una afición que ya se ha entregado sin reservas al sueño del ascenso. El Cartagena ha sustentado su buena racha en una solidez defensiva excepcional. Desde el 25 de febrero, el cuadro albinegro solo ha encajado goles en dos partidos: los que recibió ante el Atlético Madrileño y los que le marcó el Eldense en Elda.

Íñigo Vélez abraza a Pablo de Blasis tras el encuentro frente al Nàstic. / Iván Urquízar

En ambos encuentros el signo del partido fue el mismo: derrota. En todos los demás, la portería permaneció inviolada: cinco victorias y tres empates, con Lucho García consolidándose como uno de los porteros más destacados de la temporada en su categoría. No es casualidad que la cita de mañana viernes le depare el particular morbo de jugar contra su exequipo: el guardameta albinegro se medirá a los colores que ya vistió, lo que añade un capítulo más de interés al choque de la jornada.

El momento de Ortuño

Sin embargo, el Cartagena no llega en plenitud de condiciones a este duelo decisivo. La enfermería del club ha privado al técnico albinegro de dos piezas importantes que hubieran figurado en sus planes iniciales, y esas ausencias no son menores, puesto que afectan a posiciones sensibles del esquema del equipo.

Ander Martín, Nacho Sánchez y Alfredo Ortuño celebran un gol. / | IVÁN URQUÍZAR

La más notoria es la de Chiki, el delantero centro titular, que no podrá estar en Algeciras por acumulación de amarillas, y cuya baja abre la puerta del once a Alfredo Ortuño, llamado a ejercer como referencia arriba. El yeclano tiene la oportunidad de demostrar que puede cargar con la responsabilidad de liderar el ataque en un partido trascendental. La segunda ausencia es la de Jean Jules, que todavía no se ha recuperado de su lesión. Baja sensible de un futbolista que había iniciado su andadura en Cartagena con personalidad y destellos de calidad que ilusionaron a la afición.

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No va con todas sus armas el cuadro albinegro, pero sí con argumentos de sobra para intentar derribar el muro algecireño.