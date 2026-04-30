Nueve equipos de Preferente pendientes del desenlace de Segunda RFEF

Hay algo genuinamente llamativo en el fútbol de barro y es que los sueños de un equipo de una categoría regional dependan, en parte, de lo que haga un club que ni siquiera está en una categoría inmediatamente superior. Este domingo se va a dar carpetazo a la Segunda Federación en su liga regular y el desenlace va a seguir seguido con interés en nueve equipos de la Preferente Autonómica y por arrastre también en las categorías inmediatamente inferiores, ya que todos los posibles ascensos se irían encadenando.

Una plaza que cae del cielo o no

Para entender la paradoja, hay que conocer el mecanismo. Cada temporada, el campeón de cada grupo de Tercera Federación asciende a Segunda RFEF, dejando libre una plaza en esa cuarta categoría del fútbol nacional. Ante esa vacante, las federaciones territoriales tienen dos opciones: recuperar al mejor descendido de la categoría o, en cambio, abrir una plaza extra de ascenso desde Preferente. La Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha optado históricamente por esta segunda vía, la más generosa hacia los equipos de abajo, lo que significa que si se activa el mecanismo, en lugar de dos ascensos directos desde Preferente habría tres, y el play off de ascenso se disputaría entre el cuarto y el séptimo clasificado en lugar del tercero y el sexto.

Pero hay una condición indispensable: que no haya descensos de clubes murcianos en Segunda RFEF. Y ahí es donde entra la tensión de este próximo domingo a las 12:00.

La Unión Atlético, el nudo gordiano

El equipo que más quebraderos de cabeza está generando es La Unión Atlético, un conjunto con una situación administrativa surrealista. El club, desde el pasado verano, se siente malagueño, hace su vida cotidiana en Málaga durante la semana, pero está obligado a competir en la Región de Murcia y juega sus encuentros en Totana, ya que pertenece a la territorial murciana, quieran o no. Una circunstancia que convierte sus resultados en algo que va mucho más allá de su propia clasificación.

Y este domingo, La Unión Atlético se la juega literalmente. Actualmente en puestos de play out, el conjunto unionense sabe que una victoria ante Puente Genil le daría la salvación matemática, mientras que una derrota le condenaría directamente al descenso a Tercera Federación. Es, en el argot futbolístico más puro, un todo o nada. Si caen, la plaza extra desaparece y con ella las esperanzas de varios equipos de Preferente de mejorar sus opciones de ascenso.

El Yeclano, otro frente abierto

Por si fuera poco, hay un segundo foco de incertidumbre. El Yeclano Deportivo tampoco tiene asegurada la permanencia absoluta y podría verse arrastrado al play out. Si puntúa está salvado, pero si pierde hay una carambola que lo manda a jugarse la temporada a doble partido. Si esto ocurriera, los equipos de Preferente tendrían que esperar dos semanas más para conocer su destino. El estadio La Constitución de Yecla será otro de los escenarios que los directivos y aficionados de la Preferente seguirán con atención este domingo.

Los nueve aspirantes y sus sueños

¿Quiénes son los equipos que tienen los ojos puestos más allá de su propio partido? En total, nueve conjuntos de la Preferente Autonómica están involucrados de alguna manera en la pelea por el ascenso a Tercera Federación, y todos ellos se verían afectados por el desenlace en Segunda RFEF.

Los mejor posicionados en este momento son Bullas, Alcantarilla y San Javier, que encabezan la clasificación con 62, 61 y 61 puntos respectivamente. Con tres jornadas por disputarse y nueve puntos en juego, son los que más cerca están de un ascenso directo si finalmente se habilitan tres plazas en lugar de dos. Pero detrás acechan otros seis equipos con opciones reales de meterse al menos en el playoff: Los Garres, Ciudd de Calasparra, Algar, Lumbreras, Alhama y Archena completan el grupo de aspirantes que este domingo estarán pendientes de dos frentes simultáneamente. Los últimos de esa lista necesitan ese séptimo puesto de play off para aumentar sus aspiraciones de ascenso.

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Este domingo, mientras los jugadores de La Unión Atlético y el Yeclano Deportivo luchan por su supervivencia, habrá directivos, entrenadores y aficionados de la Preferente Autonómica que seguirán esos partidos con una intensidad impropia de quien ni siquiera juega en ellos. Porque en el fútbol regional, a veces, el futuro de uno depende del presente de otro.