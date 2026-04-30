La Minera alimenta su sueño en varios precedentes

La matemática es tozuda, pero el fútbol, afortunadamente, no siempre la obedece. La Deportiva Minera afronta este domingo la última jornada del manicomio del grupo IV de la Segunda Federación en una situación que no es la ideal, pero que le permite soñar. El conjunto cartagenero es segundo clasificado, igualado a puntos con el Extremadura, pero es el cuadro extremeño el que depende de sí mismo: si gana en Linarejos ante el Linares Deportivo, sube. Punto final.

A la Deportiva Minera le toca hacer su parte, ganar al Lorca Deportiva en Llano del Beal, y rezar para que el club linarense, con el que le unen lazos mineros, ya salvado y sin más objetivo que el orgullo, le haga el favor de la jornada. También existe la opción del empate, pero requeriría además que el Águilas no ganara en casa al Almería B, una carambola que pocos contemplan. El escenario más realista es ganar y mirar a Linarejos. Y para creer que eso puede bastar, la Deportiva Minera tiene dos precedentes recientes que la historia del fútbol no ha borrado.

El líder que se hundió

Temporada 2023-2024. El Numancia llegaba a la última jornada como líder del Grupo V de Segunda Federación y con el ascenso prácticamente en el bolsillo. Viajaba a Cáceres, donde le bastaba con ganar para subir de manera directa, aunque un empate también le podía valer dependiendo de los resultados de Gimnástica Segoviana y San Sebastián de los Reyes. Cientos de aficionados sorianos se desplazaron hasta Cáceres, al igual que los seguidores del Extremadura irán hasta Linares, convencidos de que aquel domingo sería histórico. Lo fue, pero no como esperaban.

Un momento del partido entre la Minera y el Xerez Deportivo este curso. / Loyola Pérez de Villegas

El Cacereño, un equipo que solo se jugaba pelear por una plaza en Copa del Rey, arrolló al conjunto soriano por un escandaloso 5-0. Y lo que hace aún más inexplicable el resultado es que desde el minuto 30, el equipo local jugó con diez hombres. Con inferioridad numérica, el Cáceres anotó cuatro de sus cinco goles. El Numancia, que dependía de sí mismo, se fue a casa sin el ascenso. Una lección que dos años después sigue sin tener explicación racional.

La Unión Atlético tuvo dos balas

El segundo precedente lo recuerda todo el mundo en la Región de Murcia. Hace apenas doce meses, La Unión Atlético tenía el ascenso en la mano: necesitaba sumar un solo punto en las dos últimas jornadas. Primero recibió en casa al Águilas, un rival que tampoco se jugaba nada. Perdió 0-1. Llegó entonces a la última jornada con la misma necesidad y viajó a La Línea de la Concepción para medirse a la Balompédica Linense, un equipo con opciones remotísimas de salvarse. En el minuto 10, cuando el marcador de su rival directo, el Villanovense, ya ganaba 3-0, la Balona supo que matemáticamente estaba descendida. Sin nada que perder, con el descenso consumado, venció igualmente a La Unión, que acabó cayendo al play off de ascenso y que tampoco ascendió después. Dos equipos, dos historias, dos argumentos a los que se acoge el cuadro de Llano del Beal.

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Un instante del encuentro entre la Minera y el UCAM Murcia. / Loyola Pérez de Villega

El desenlace, el domingo

El Extremadura tiene la llave del ascenso directo. Es innegable. Pero la historia reciente de esta misma categoría demuestra que las sorpresas no son anomalías, sino parte del juego. La Minera saldrá este domingo a las 12:00 a ganar en Llano del Beal, con su afición empujando y con la certeza de que, si el fútbol ha sido tan cruel en otras ocasiones con quien dependía de sí mismo, la historia puede repetirse.