Íñigo Vélez: "Todo pasa por nosotros, tenemos que seguir ganando"

El técnico del FC Cartagena, Iñigo Vélez, atendió este jueves a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al desplazamiento del conjunto albinegro al Nuevo Mirador para medirse al Algeciras CF. El entrenador compareció con el ánimo cargado de energía, aunque reconoció que la semana ha sido diferente a las habituales por su carácter corto tras el triunfo agónico de la última jornada.

Vélez admitió que el calendario ha dejado poco margen de recuperación física. "Es una semana corta, un poco diferente a nivel físico", reconoció, aunque matizó que ganar en el tiempo añadido tiene un efecto especial en el grupo: «Ganar un partido en el 90 y pico te da eso. Tienes la sensación de que va a ir todo bien".

El técnico es consciente de que cada jornada que resta tiene un carácter definitorio de cara al play off de ascenso. "Quedan muchas finales y ojalá sigamos jugando, que es la intención", señaló, subrayando que el objetivo del vestuario es mantenerse en la pelea hasta el último momento. "Todo está muy apretado, pero la intención es estar arriba".

La baja de Chiki obliga a tomar decisiones

Uno de los asuntos que centró parte de la rueda de prensa fue la ausencia confirmada del delantero Chiqui. Vélez valoró al jugador en términos elogiosos: "Chiki es muy importante para nosotros. Presiona y trabaja los 90 minutos, genera espacios que inquietan a las defensas rivales". Sin embargo, el míster fue hermético a la hora de revelar quién ocupará su lugar, pese a las especulaciones que apuntan a Ortuño. "Cuando ha habido bajas, el que ha salido ha ido al oxígeno. Si no juega Chiki, jugará otro que ya tengo en mente", sin querer desvelar su sustituto.

Preguntado por si seguirá el partido que Europa y Alcorcón disputan antes que el Cartagena, Vélez respondió con filosofía, ya que entiende que ambos quieren jugar el play off: "Habrá que ver el lado positivo: si ganara el Alcorcón, es porque no ganaría Europa, y si ganara Europa, es porque no ganaría el Alcorcón. Y si empatan, pues por qué no nos suman tres puntos a nosotros". Dicho eso, el técnico lo tuvo claro: "Todo pasa por nosotros. Tenemos que ganar y seguir ganando para conseguir el objetivo de llegar al play off".

El Algeciras, un hueso

Vélez no restó ni un ápice de dificultad al rival de este viernes. El cuadro algecireño ha dejado la portería a cero en seis de sus últimos siete partidos, un registro que el técnico cartagenero conoce bien. "Están haciendo una gran campaña y en casa son un rival muy difícil. Tienen jugadores arriba con gol y velocidad", analizó. "Es el partido de esta categoría, que cada vez es más competitiva y más complicada".

Ante la pregunta de si preocupa la falta de gol, el entrenador vasco quitó hierro al asunto con un argumento sólido: "Me preocuparía si no generásemos ocasiones. Meter gol es muy complicado en cualquier categoría, pero nosotros llegamos. Hay que seguir generando".

Noticias relacionadas

En el capítulo de bajas, Íñigo Vélez confirmó que Benito Ramírez no viajará a Algeciras por unas molestias físicas, aunque descartó que sea algo grave. "Hemos preferido no forzarlo. Sabemos de su calidad; lo demostró en diez minutos el otro día. Esperemos que se recupere cuanto antes". Respecto a Jean Jules y Eneko Ebro, el míster indicó que todavía no han podido trabajar con el grupo y confía en que la próxima semana puedan reincorporarse a los entrenamientos.