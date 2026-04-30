El Hozono Jairis inicia el asalto por sus primeras semifinales

El Hozono Global Jairis ha disputado ya en dos ocasiones la final de la Copa de la Reina, triunfando en una ocasión, en 2025, donde tuvo como rival al Perfumerías Avenida Salamanca, el mismo equipo frente al que hoy inicia los cuartos de final de la Liga Femenina Endesa (18:00 horas, Teledeporte). Pero ahora tiene otro reto, llegar por primera vez a las semifinales de la Liga Femenina Endesa, algo que no ha logrado en las dos anteriores ocasiones en las que ha disputado los play off. A la tercera espera romper ese techo de cristal. Pero para ello deberá conseguir hoy un buen resultado en Salamanca para poder rematar el próximo domingo en el Fausto Vicent (19:00).

Para Bernat Canut, el entrenador de las alcantarilleras, hay varias consideraciones que son clave: «Si sentimos presión o miedo a fallar, no nos vamos a atrever a hacer cosas que hay que hacer. Yo creo que es la hora de ser valientes, no nos estamos jugando un descenso, estamos en un play off y el equipo estará bien si disfruta defendiendo, si vemos que a Avenida le cuesta anotar, si controlamos el rebote defensivo, que para mí es un factor clave, y que ellas no anoten mucho en transición», explicó ayer en rueda de prensa.

Alba Prieto, en un momento del partido Spar Girona-Hozono Global Jairis / Spar Girona

El equipo murciano se encontrará con un rival que ha concluido quinto en la liga y al que ha vencido en los dos últimos enfrentamientos de esta temporada, el último en las semifinales de la Copa de la Reina. En el pabellón Wuzbürg se encontrarán las alcantarilleras a un equipo liderado por la joven perla Iyana Martín, quien está rodeada de jugadoras con muchas más experiencia, como la excapitana del Jairis Belén Arrojo.

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Pero el conjunto de Canut también tiene esta temporada jugadoras con más bagaje en fases por el título, como la pívot murciana Laura Gil, quien militó en el club salmantino hasta la pasada temporada, además de Aina Ayuso, que también estuvo en los dos últimos play off con el Jairis, Billie Masey, Txell Alarcón o Morgan Bertsch.