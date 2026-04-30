El Hozono Global Jairis deberá remontar nueve puntos tras caer en una partida de ajedrez

Nueve puntos (74-65). Esa es la desventaja que deberá remontar el Hozono Global Jairis en la vuelta del Fausto Vicent, el próximo domingo a las 19:30 horas. Un margen que nació de una partida de ajedrez exigente, en la que Perfumerías Avenida controló durante largos tramos, aunque las de Canut lograron resistir y dejar la eliminatoria con un atisbo a la esperanza.

El inicio fue dubitativo, con más temor a perder piezas que ambición por dominar el tablero. Jairis intentaba mover la bola con fluidez, pero Avenida respondió con su clásico dos contra uno, cerrando líneas de pase y obligando a jugar incómodo. Avenida entendió el plan y enrocó a sus fichas, protegiendo cada casilla de su zona.

Ahí emergió Vilaró, dominante desde el perímetro, como una reina castigando cada error. Su acierto impulsó el +7 (19-12), ampliado al 26-18 al final del primer cuarto, con 11 puntos suyos que marcaron el ritmo de todo el encuentro.

El segundo cuarto mantuvo la tendencia. Un triple de Mané frenó momentáneamente el +11 (33-22), pero Jairis no encontraba su sitio. Llegaba tarde en defensa, sufría en el rebote y apenas sumaba ocho canastas de campo en veinte minutos. El resultado: +13 al descanso (43-30) y una sensación de inferioridad en el tablero.

Tras el paso por vestuarios, Avenida siguió avanzando hasta el +17 (47-30), bordeando el jaque mate a la eliminatoria. Pero entonces Jairis reaccionó. Con menos piezas, decidió practicar la clásica Zugzwang para hacer las salmantinas no estuvieran cómodas en ataque y así empeorar su posición, lo que les permitiese atacar y ganar incluso con menos materiales. Desde ahí construyó un 0-10 que le devolvió a la partida (49-42).

Ángela Mataix, del Hozono Global Jairis, durante el encuentro. / FEB

Ayuso ordenó el juego, Berstch sumó puntos y Alarcón atacó el aro con decisión. No era un jaque definitivo, pero sí movimientos que equilibraban el tablero. El tercer cuarto se cerró con 53-48, apenas cinco puntos de diferencia.

El último cuarto arrancó con un golpe de fe: triple de Mané para el 57-55. Jairis rozaba el empate, pero en el momento clave Avenida encontró la jugada ganadora: un parcial de 13-0, y con Vilaró a los mandos, (68-55) volvió a romper la partida.

El cambio a defensa individual no ayudó y el intercambio de golpes final no redujo la renta. Jairis resistió, evitando una diferencia mayor, pero la desventaja quedó en nueve puntos.

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No es definitivo. Es un jaque exigente. El domingo, en el Fausto Vicent, quedará la última jugada. Por ahora, la partida sigue viva.