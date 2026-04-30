La enfermería vuelve a condicionar los planes de Curro Torres en el Real Murcia

Los problemas físicos se convirtieron en uno de los rivales más temidos por el Real Murcia prácticamente desde el inicio de la temporada. El conjunto grana apenas ha podido contar un par de semanas durante todo el curso con todos sus efectivos disponibles y el entrenador Curro Torres tampoco podrá hacerlo en la recta decisiva, donde los granas todavía pelean por certificar la permanencia en Primera Federación a falta de cuatro jornadas.

Para los próximos dos encuentros, ante el Sabadell este domingo y siete días más tarde frente al Betis Deportivo en Nueva Condomina, el entrenador valencianista no podrá contar con Ekain. Y es que el atacante sufrió hace una semana un traumatismo en su rodilla izquierda que le impidió entrar en la convocatoria del encuentro ante el Europa.

Ekain trata de llegar a un balón en el Real Murcia-Hércules de la primera vuelta / ISRAEL SANCHEZ

«Las pruebas descartan patología quirúrgica aguda. Ya está en tratamiento y su regreso al grupo se estima en 10-15 días, según evolución», comunicó ayer el Real Murcia, a través de sus canales oficiales. Por lo que se espera que llegue para los duelos ante el Juventud Torremolinos y frente al Eldense.

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Por otro lado, Curro Torres, que ya advirtió la pasada semana que muchos jugadores podrían no estar en plenas condiciones físicas pese a entrar en las convocatorias, tendría que hacerle frente también a las posibles bajas del lateral Jorge Mier y el central Joan Gracía para el partido de este domingo ante el Sabadell después de que ambos se retirasen del partido de Can Dragó con diversas dolencias físicas. Además, a todo esto hay que sumar el estado del portero Gianfranco Gazzaniga, quien acabó el partido del Antequera con una dolencia en el dedo de su mano izquierda y tampoco pudo ser incluido en la lista la pasada semana ante el Europa.