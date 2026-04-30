Fútbol
El Ayuntamiento de Cartagena aprueba que el Cartagonova sea la casa de la Minera si hay ascenso
El lunes, reunión entre la directiva rojilla y representantes del Consistorio municipal
La pasada semana adelantábamos que el estadio Cartagonova se perfilaba como la tabla de salvación para la Deportiva Minera en caso de ascenso a Primera Federación para seguir jugando en la ciudad portuaria. Hoy, ese escenario empieza a tomar forma real. El Ayuntamiento de Cartagena ya ha dado el primer paso institucional para garantizar que el club rojillo pueda competir en la categoría de bronce del fútbol español.
El Pleno municipal ha aprobado por unanimidad una moción para poner en marcha un convenio de uso del Cartagonova destinado a la Deportiva Minera. El objetivo es claro: que, si se consuma el ascenso, el club tenga asegurada una sede donde disputar sus partidos desde el inicio de la próxima temporada, cumpliendo así con la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que exige césped natural en Primera Federación.
La iniciativa, impulsada por el portavoz de MC, Jesús Giménez, insta al Gobierno local a redactar el documento durante el mes de mayo, de forma que la planificación deportiva y logística del club no se vea comprometida por la incertidumbre. Una cuestión clave, teniendo en cuenta que el Ángel Celdrán no cumple con los requisitos exigidos por la federación.
Por su parte, el concejal de Deportes, José Martínez, fue contundente al respecto: si la Deportiva Minera logra el ascenso, “no tendrá ningún problema” en utilizar el estadio municipal. El edil recordó además el respaldo continuado del Ayuntamiento al club en los últimos años, tanto en mejoras de infraestructuras como en apoyo económico.
En este contexto, el próximo lunes se reunirá el presidente del club, José Blaya, y su directiva con representantes del Consistorio para avanzar en los términos del acuerdo. Un encuentro que puede dejar prácticamente encarrilado el futuro inmediato de la entidad en caso de salto de categoría.
Mientras tanto, la Deportiva Minera sigue centrada en lo deportivo, con el posible ascenso este domingo o en el play off. Pero a diferencia de hace unos días, el club ya sabe que, si alcanza el sueño, no tendrá que improvisar su casa: el Cartagonova sería su casa.
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