Alineación indebida del Santa Cruz frente al Yeclano Deportivo B: Así queda la Tercera RFEF

El comité de competición de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha fallado a favor del Yeclano Deportivo B y le ha otorgado los tres puntos del encuentro disputado el pasado fin de semana frente al Santa Cruz, que había ganado sobre el césped por 0-2. El motivo: alineación indebida.

El conjunto dirigido por Jesús Zapata incluyó en la convocatoria y dio entrada al jugador del filial Ismael Rodríguez el Gadhri, que saltó al terreno de juego en el minuto 86 sustituyendo a Gabri Cánovas. Sin embargo, el futbolista arrastraba la quinta tarjeta amarilla, acumulada la semana anterior con el segundo equipo, por lo que se encontraba sancionado y no podía participar en el encuentro. El error en la gestión de la convocatoria ha resultado fatal para las aspiraciones del Santa Cruz.

Un avispero la zona baja

La resolución del juez de competición tiene un impacto directo e inmediato en la clasificación. El Yeclano Deportivo B, que sumaba 24 puntos antes de esta decisión, asciende hasta los 27, lo que convierte la zona de descenso en un auténtico avispero a tan solo dos jornadas para el cierre de la competición.

El filial azulgrana continúa en la última posición de la tabla, pero ahora se encuentra a solo 3 puntos de la salvación, una distancia que hace semanas parecía insalvable. La franja que separa a los seis equipos implicados en la lucha por evitar el descenso es de tan solo 4 puntos. El Palmar está con 31 puntos, mientras que el Deportivo Marítimo y el Muleño le siguen con 30 cada uno, el Santomera, ya en descenso, está con 29, el Caravaca tiene 28 y el Yeclano Deportivo B cerrando la tabla con 27, todo ello en apenas cuatro puntos de diferencia entre el primero y el último de este bloque. Con este panorama, cualquier resultado en las últimas dos jornadas puede ser definitivo para varios de estos clubes.

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El Santa Cruz, fuera de la pelea por el play off

La pérdida de estos tres puntos supone, además, un golpe matemático para el Santa Cruz. El conjunto rojinegro, que con la victoria sobre el césped mantenía vivas unas opciones mínimas de ascenso, queda ahora a 7 puntos del quinto puesto, lo que le cierra definitivamente las puertas de la zona de playoff. Un desenlace amargo para un equipo que ya piensa en la próxima temporada con Jorge Perona al mando.