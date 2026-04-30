El Águilas FC piensa en el play off a la espera de una carambola para ser campeón

“Esta es la vida del deportista y tenemos que resarcirnos este fin de semana y seguir hacia adelante. Estamos, yo creo que anímicamente preparados para afrontar lo que nos viene". Con esta actitud positiva, Adrián Hernández demuestra que la plantilla del Águilas FC ha superado el varapalo de la pasada jornada, para afrontar el último partido de liga regular, con la vista puesta en el play-off, aunque antes tiene que superar al Almería B, porque las opciones de terminar primeros son remotas. "Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, las opciones son remotas, pero también tenemos que custodiar el puesto que tenemos, que es lo primero”, decía el técnico costero, insistiendo en que “estamos bien clasificados de cara al playoff, donde tendríamos la vuelta en casa y lo que tenemos que hacer es guardarlo y custodiarlo ahora mismo”. Adrián Hernández es consciente que una carambola que favorezca a su equipo es muy complicado: “Claro que pueden pasar, pero evidentemente no es sencillo, porque son dos equipos y más o menos es benigno la situación que tienen ellos”. “Ahora todos hubiéramos firmado tener la posibilidad de jugar el play off al principio, lo hemos conseguido", continuaba, mostrándose ambicioso: “No nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, porque cuántos equipos quisieran verse en la situación en la que estamos nosotros”.

El entrenador costero asegura que “el equipo ha llegado al final de liga bien, otra vez, un equipo que ha llegado entero que prácticamente no nos vuelve a conceder”, lamentándose que “hace un par de jueves que no teníamos lesiones, de repente nos han venido cuatro o tres a la vez, otra vez nos han vuelto a venir un montón, pero ahora mismo es un equipo que yo creo que está muy entero, muy muy entero de cara a este mes que nos queda por delante”.

Adrián Hernández sabe de la importancia del factor campo en el play off, por lo que “nosotros sí que estamos seguros en el play off, pero necesitamos también, ya que estamos, el factor campo, necesitamos ganar y vamos a ir a ganar”. El técnico costero calificó el partido ante el Almería B como “una final para nosotros, sigue siendo un partido donde tenemos que ganar y después ver qué pasa, pero si nosotros ganamos, por lo menos nos aseguramos ese factor campo en el play off”

Para esta última cita de la liga regular le ha pedido a la afición que “nos ayuden y no echen una mano al cuerpo técnico a levantar los ánimos de los jugadores, que yo pienso que se van a levantar y se están levantando bien, porque todos hubiéramos querido tener un play off”. Una afición que no abandona a su equipo, el entrenamiento de este jueves lo presenciaron varias decenas de aficionados. El entrenador blanquiazul ha comentando que su equipo “viene de menos a más incluso ahora mismo, viene en progresión ascendente y lo necesitamos, necesito que el equipo llegue enchufado a un hipotético play off que lo podamos disfrutar todos”, avisando que “el camino un poco más largo, pero es el camino más normal para llegar a la siguiente categoría”.

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Viernes libre para la plantilla

Los jugadores del Águilas FC vivirán este viernes una jornada inédita. Y es que Adrián Hernández, según ha podido saber esta redacción, les ha dado el día libre. Aunque el domingo tienen un partido fundamental para encarrilar su futuro en la competición, el técnico costero, aprovechando que este viernes es festivo, ha decidido dar un descanso a la plantilla para quitarles presión y que lleguen con más energía a la cita dominical.