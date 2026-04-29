El Real Murcia se atasca abajo y se 'crece' ante los de arriba

Existen muchas cosas difíciles de explicar durante la temporada del Real Murcia. Un equipo diseñado el pasado verano para estar peleando por los primeros puestos a estas alturas del calendario, pero que se encuentra a la espera de poder certificar matemáticamente la permanencia en Primera Federación cuando tan solo restan cuatro jornadas para que finalice el curso.

Se espera una autocrítica y un análisis muy profundo a partir del próximo mes en Nueva Condomina, algo a lo que ya se ha puesto manos a la obra el club grana con la contratación de Manuel Sánchez Breis como director deportivo. Pero mientras que eso llega, el Real Murcia pelea por acabar la presente campaña con las mejores sensaciones posibles después de un año cargado de altibajos.

Una montaña rusa. Así se puede calificar la actuación de un Real Murcia que no ha sido capaz ni de encontrar su sitio en la categoría ni tampoco a sí mismo. Ha tropezado con las mismas piedras del pasado, como su pobre bagaje como local, y también ha recaído en aspectos que parecían superados.

Sin embargo, dentro de todo ese cóctel durante más de treinta semanas, una de las cosas inexplicables de la temporada ha sido su capacidad para puntuar ante los equipos de la parte alta de la clasificación y la excesiva vulnerabilidad mostrada ante el resto de rivales de su grupo. El último ejemplo, sin ir más lejos, el ocurrido la pasada jornada frente al Europa.

La plantilla que dirige Curro Torres, que venía de caer ante dos rivales directos en la parte baja y en la lucha por la salvación con dos errores en los últimos minutos, supo rehacerse ante uno de los equipos más sólidos y regulares del campeonato. Y es que, a pesar de los contratiempos, como los problemas físicos de Joan García o Jorge Mier, y de la inferioridad numérica tras la expulsión del portero Diego Piñeiro, supo aguantar las embestidas del quinto clasificado.

Óscar Gil celebra su gol ante el Europa. / PACO LARGO

Logró sumar tres valiosos puntos el Real Murcia en su camino hacia la salvación, objetivo que tiene casi en la mano aunque debería sumar para ello al menos una victoria más dependiendo del resto de rivales, ante uno de los rivales a priori más complicados. Una situación que no es nada nueva. Porque el Real Murcia ha sido capaz de arañar varios puntos ante los cinco primeros clasificados del grupo II de Primera Federación durante todo el año.

Europa, Atlético B y Villarreal B

Ya lo consiguió a principios de abril, cuando ante el filial del Atlético de Madrid enlazó su tercera victoria consecutiva tras imponerse por 2-1 en la Nueva Condomina y enlazar así una racha importantísima para poder respirar tranquilo durante este tramo. Al igual que, en uno de los peores momentos del año en cuanto a resultados, y con un recién llegado Curro Torres al banquillo, el equipo grana arañó un punto ante el filial del Villarreal (1-1), actual cuarto clasificado, en un duelo que se complicó también debido a la expulsión del brasileño Joao Pedro Palmberg a falta de media hora para el final.

De hecho, ante estos tres equipos (Europa, Atlético de Madrid B y Villarreal B), el Real Murcia también logró sumar cinco de nueve puntos posibles en la primera vuelta. Con mención especial al duelo frente al equipo rojiblanco, donde la victoria con un gol encajado en los últimos compases (1-1).

El Real Murcia celebra su primer gol frente al Europa. / PACO LARGO

La historia es algo diferente frente al líder, un Sabadell que ya se impuso en la Nueva Condomina el pasado diciembre, cortando la buena racha del Real Murcia en ese momento con un 0-1 al término del encuentro, y al que intentará frenar ahora el cuadro murcianista. El Real Murcia, al igual que ante el Europa, intentará ‘crecerse’ en la casa del líder este domingo (18.15 horas) para amarrar definitivamente la salvación.

Buscará imponerse en la Nova Creu Alta, un estadio en el que el Sabadell tan solo ha cedido una derrota, y al que agarra el conjunto arlequinado para intentar el ascenso directo, con dos puntos sobre el segundo clasificado a falta de 12 por disputarse.

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La segunda posición es para un Eldense que visitará la Nueva Condomina en la última jornada y en la que podría tener opciones para entonces de hacerse con ese primer puesto. En la primera vuelta logró sumar el Real Murcia un punto en el Pepico Amat (1-1) en el que fue el último partido como grana del entrenador Joseba Etxeberria.