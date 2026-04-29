La pizarra del murciano Israel Vicente, una aliada para la Minera

Israel Vicente González (Murcia, 23 de junio de 1987) tiene 37 años, lleva ocho temporadas en los banquillos y este domingo se convierte, sin quererlo y junto al resto de cuerpo técnico que comanda Miguel de la Fuente y su plantilla, en protagonista de uno de los finales de temporada más apasionantes del fútbol regional. El segundo entrenador del Linares Deportivo ha sido una de las piezas clave para que su equipo certificara la permanencia en Segunda RFEF con una jornada de antelación.

Sin embargo, la última jornada tiene una dimensión extra para la Región de Murcia: si el Linares gana en casa ante el Extremadura y la Deportiva Minera hace lo propio en Lorca, el conjunto cartagenero subirá a Primera Federación. El Águilas también podría beneficiarse si tampoco la Minera vence, por lo que la ayuda desde Linares puede ir en dos direcciones. Un murciano, desde el banquillo visitante, podría acabar siendo el artífice involuntario de uno de los ascensos más celebrados de la temporada en la Región de Murcia.

Lorca FC, Real Murcia, La Rioja y Linares

Israel Vicente no es un técnico de nombre mediático, pero sí de trayectoria sólida y perfil reconocible entre quienes siguen el fútbol. Desde que en 2018 se iniciara en los banquillos, ha ido construyendo un currículo marcado por la constancia, el trabajo analítico y la capacidad de adaptarse a realidades presupuestarias exigentes. Pasó por los cuerpos técnicos del Lorca FC y del Real Murcia. El pasado curso estuvo de primer entrenador en el Abarán y en el juvenil del SD Logroñés. Anteriormente estuvo en el Calahorra, siendo mano derecha de Carlos Pouso. Finalmente, el pasado verano, dio el salto de vuelta al fútbol de élite con su incorporación al cuerpo técnico del Linares Deportivo. Allí va a completar este domingo su octava temporada como entrenador.

Israel Vicente con el Linares Deportivo. / L.O.

Lo que más define su trabajo, según los que le conocen y según él mismo admite sin rodeos, es una dedicación casi obsesiva al análisis. Precisamente en el momento de la charla le he interrumpido el visionado del último partido del Extremadura para analizar el choque. Ese hábito ha tenido éxito esta temporada en el Linares, que se ha mostrado fuerte en la estrategia.

19 puntos desde la estrategia

La Deportiva Minera necesita que el Extremadura no gane y lo cierto es que hay argumentos para pensar que el cuadro azulgrana va a sufrir este domingo. El Linares Deportivo ha encontrado en las acciones a balón parado una de sus señas de identidad ofensivas en la temporada 2025-2026. El equipo acumula 11 goles de estrategia, siete de córner y cuatro de falta lateral. En una categoría tan cerrada como la Segunda RFEF, donde los márgenes son estrechos y cada detalle puede alterar la clasificación, esa productividad es oro.

El impacto en los resultados lo confirma con claridad. De los diez encuentros en los que el Linares marcó desde estrategia, el balance fue de 5 victorias, 4 empates y solo 1 derrota, lo que se traduce en 19 puntos cosechados con el balón parado como protagonista. La pizarra de Israel Vicente funciona.

El córner es el recurso más productivo, con siete goles que evidencian buena ejecución y rematadores capaces. Sin embargo, la falta lateral también ha demostrado ser un arma de primer orden: cuatro tantos que aportan versatilidad y confirman que el trabajo de pizarra tiene variantes consolidadas. Significativo es además que estos goles hayan llegado tanto en casa como a domicilio, lo que descarta cualquier lectura circunstancial. El propio Israel Vicente lo resume con sencillez: "Éramos muy conscientes de que el balón parado a un equipo como nosotros nos iba a dar mucha vida, y creo que han sido 11 goles en la temporada y nos han ayudado a sumar casi 19 puntos, que para la igualdad en la categoría ha sido un punto a favor."

Israel Vicente, al fondo con su pizarra, durante la temporada. / L.O.

El balance de la temporada, más allá de los números del balón parado, es el de un equipo que ha sobrevivido con dignidad a una situación de partida complicada. El Linares, recuerda su segundo técnico, era "el quinto presupuesto más bajo de la categoría", en un grupo cuarto en el que conviven clubes con recursos superiores. "Ha habido gente que ha catalogado que el Linares estaba hecho para ascender y tal, muy lejos de la realidad. Nosotros sabíamos desde el minuto uno que teníamos dificultades para firmar jugadores potentes de la categoría", apunta Israel, que pone en valor lo conseguido: "Hemos sido el cuarto mejor visitante en 17 jornadas y el equipo que menos partidos ha perdido, con solo cuatro derrotas. A nadie se le puede recriminar nada, ni de comportamiento ni de rendimiento".

Para el último partido, ante un Extremadura que llega líder y con aspiraciones de ascenso directo, el técnico murciano mezcla respeto y ambición: "Si en estas 33 jornadas van líderes, es porque algo están haciendo bien. Son muy fuertes en Almendralejo, pero fuera de casa son el octavo mejor visitante. Además, son poderosos en acciones a balón parado y tienen jugadores diferenciales como Zarfino, Dieguito o Juanmi Callejón. Con esos nombres te puedes hacer una idea del nivel de la plantilla." Aun así, el mensaje es claro: "Queremos ganar y darle una alegría a la afición. Y si no se gana, por lo menos dejarlo todo".

Israel Vicente, con el Linares Deportivo. / L.O.

Volver a casa

Cerrada la temporada, Israel Vicente tiene pendiente una conversación importante: la de su propio futuro. Tras pasar unos meses en La Rioja y un año en Andalucía, el cuerpo le pide regresar. "Quiero trabajar en la Región de Murcia", confirma, sin ocultar que las circunstancias del mercado mandan. "Yo no decido qué hago, porque depende de las ofertas y de quién apueste por ti".

Lo que sí tiene claro es la dirección: dar el salto a primer entrenador. "Llevo ya unos años importantes y sería algo que valoraría mucho. Si no llega, pues valoraré todas las opciones que me lleguen de ser segundo entrenador en esta categoría o incluso en el extranjero, aunque ahora mismo allí no quiero. Mi idea es estar en España y seguir creciendo".

Noticias relacionadas

Un técnico metódico, discreto y riguroso que ha encontrado en la Segunda RFEF el escenario donde demostrar lo que vale, pero que está preparado para dar un paso más. Este domingo, desde el banquillo de Linarejos, cerrará una etapa. Y si las cuentas salen, puede que también le regale a la Deportiva Minera un ascenso.