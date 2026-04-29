ElPozo necesita reconciliarse con la victoria frente al Jaén

Después de muchas jornadas en la cima, ElPozo Murcia se ha alejado del liderato. Sus dos empates consecutivos han hecho que el Barça cobre una distancia de dos puntos. El cuadro de Josan González parece estar flojeando en esta recta final de la temporada. Hoy vuelve al ataque frente a Jaén Paraíso Interior (21:00, RTVE Play).

ElPozo Murcia no hizo un mal partido ante Valdepeñas; de hecho, dominó durante todo el primer tiempo. Su problema fue la salida de balón y los errores atrás, que propiciaron que el conjunto de Ciudad Real lograra igualar el choque hasta en tres ocasiones.

Josan González sabe que su equipo no puede seguir demostrando esta debilidad en tareas defensivas, sobre todo cuando los play off ya están a la vuelta de la esquina. La misión que tiene ahora el técnico cordobés es volver a hacer que su equipo demuestre esa identidad de la que tanto ha hablado durante el curso, y llegar a la lucha por el título con opciones reales de hacerse con él.

Marcel, de ElPozo Murcia, ante el Valdepeñas. / Juan Carlos Caval

«Este encuentro es una piedra de toque para demostrar en qué nivel estamos y ser capaces de volver a ganar. Vamos a una pista muy exigente», comentó Josan González sobre la visita al reciente campeón de la Copa de España. «Las opciones de recuperar el liderato son las mismas que antes del partido ante el Valdepeñas. Si ganamos en Barcelona y hacemos lo mismo en el resto de encuentros, tenemos muchas posibilidades de ser campeones de la temporada regular», apuntó.

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El rival de ElPozo Murcia, Jaén Paraíso Interior, ya sabe lo que es ganar a los murcianos, pero no en el campeonato doméstico. El cuadro jienense desarticuló a los de Josan González en los cuartos de final de la Copa de España, de la cual salieron victoriosos. En la liga, el primer encuentro acabó con empate 2-2 entre ambos. El Jaén llega de vencer en sus dos últimos enfrentamientos y está peleando por mejorar esa séptima plaza que ocupa ahora mismo.