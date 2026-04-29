ElPozo Murcia vence a tres segundos para el final del partido

ElPozo Murcia se reencontró con la victoria ante el Jaén Paraíso Interior (1-2). El conjunto murciano afrontaba un partido complicado ante un rival y un pabellón difícil. El primer tiempo acabó en tablas después del tanto de Henrique, desde su portería, y la réplica inmediata de Joao. En el segundo período la cosa fue distinta porque el conjunto murciano estuvo impreciso y el Jaén llevaba la iniciativa. Al final fue Ricardinho quien apareció dentro del área para mandar el esférico al fondo de la red a solo tres segundos para la conclusión. ElPozo se llevó el triunfo y sumó tres puntos clave que le permiten seguir a dos del Barça, que también ganó.

ElPozo llegó a Jaén con una necesidad clara: conseguir la victoria y no distanciarse más del actual líder. Josan González sabía que iban a tener que trabajar mucho porque el cuadro jienense también tenía sus propios intereses, como seguir escalando puestos en la clasificación. Además, los murcianos se encontraron con la buena noticia de que la Real Federación Española de Fútbol aceptó el recurso que levantaba la sanción a Marcel, que pudo jugar finalmente.

El comienzo del encuentro fue duro, ya que ambos equipos sacaron sus garras. Sin embargo, fue ElPozo Murcia quien consiguió adelantarse en el marcador. Fue el guardameta Henrique, quien fue fichado el pasado verano por ese atrevimiento a golpear el balón desde la lejanía. El meta brasileño sacó un disparo desde su campo que acabó colándose en el fondo de la portería rival. El tanto tuvo truco debido a que César Velasco, que estaba situado en la dirección del disparo, se agachó en el momento justo engañando a Espíndola.

Pero, como gran equipo que es, el actual campeón de la Copa de España reaccionó de inmediato. La réplica del Jaén Paraíso Interior llegó al segundo y, tras un lanzamiento de falta de Dani Zurdo, Joao cazó el despeje de Henrique y batió por raso la portería de ElPozo Murcia.

El resto del primer tiempo fue un reparto de golpes entre los murcianos y los jienenses. Al cuadro de Josan González le estaba costando algo más crear acciones de peligro; en cambio, el de Dani Rodríguez aprovechó algunos errores de los murcianos y estuvo muy cerca cerca el 2-1, pero no acabó encontrando acierto. El choque llegó al final de primer tiempo con todo el aire para el segundo acto.

Con la reanudación de los segundos veinte minutos, el Olivo Reina se convirtió en una caldera. La afición del Jaén, que ya ha demostrado en otras competiciones que va a muerte con su equipo, ‘encendió’ el pabellón. ElPozo Murcia se alejó del encuentro con el paso de los minutos. Los errores en ataque eran constantes. No encontraban vías para poder, aunque fuese, generar miedo en el equipo jienense. El único, un disparo de Henrique que casi acaba sorprendiendo, de nuevo, al meta local.

Ficha técnica Jaén Paraíso Interior: Espíndola, Powe, Bynho, Michel y Esteban -cinco inicial-; Joao, Dani Zurdo, Nando, Rikelme, Eloy Rojas, Alan Brandi, Mareco, Lemine y Hugo Montoro. ElPozo Murcia: Henrique, Gadeia, Ricardo Mayor, Ricardinho y Rafa Santos-cinco inicial-; Ligeiro, César Velasco, Dener, Bebe, Marcel y Adrián Rivera. Goles: 0-1. Min. 6: Henrique. 1-1. Min. 7: Joao. 1-2. Min. 40: Ricardinho. Árbitros: Cidoncha y Sergio Salomé. Amarilla para Rafa Santos. Cancha: Palacio de los Deportes Olivo Arena.

Josan González, viendo que se le echaba el tiempo encima y el marcador no se movía, arriesgó con el portero-jugador. Marcel ocupó esa labor de cinco para tener un hombre más en la faceta ofensiva. Cuando se iba a cumplir el minuto 40, restando tres segundos para el final, Ricardinho tuvo su cita con el gol. Marcel se apoyó con Rafa Santos en línea de fondo y este metió un pase al área para el remate del brasileño. Ricardinho remató de primeras y mandó el esférico al segundo palo.

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ElPozo Murcia volvió a encontrarse con la victoria en un partido duro. Los de Josan González sumaron tres puntos vitales para volver a pelear esa primera posición. Parecía que iba a terminar en empate, pero Ricardinho apareció a falta de tres segundos para rescatar a los suyos. n