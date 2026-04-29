Dylan Ennis echa raíces en el UCAM Murcia: todos sus números en tres temporadas en el club

Echar raíces en un equipo en el baloncesto profesional actual es complicado. En un deporte donde hay jugadores que firman contratos hasta por semanas, se han convertido en auténticos extraños los deportistas que, salvo que sean de la tierra, están más de un año en el mismo club. Pero en el UCAM Murcia CB se está empezando a convertir en costumbre que lleguen jugadores extranjeros y se quieran quedar. Donde no llegan los euros, muchas veces sí lo hace el salario emocional.

Dylan Ennis desembarcó en la ciudad en el verano de 2023. Venía de promediar 16,5 puntos en el Galastasary turco. Regresaba a España, donde ya había jugado en Zaragoza en dos etapas, Andorra y Gran Canaria. La vida en nuestro país le había marcado tanto a él como a su familia. Ayer, justo antes de pasar por el quirófano en Valencia para ser intervenido de la muñeca izquierda para acabar con esos problemas que le han llevado a acabar la temporada 2025-2026 de forma prematura, y que le obligaron a vivir un calvario de dolores e infiltraciones durante meses, el UCAM anunció que el canadiense se quedará una temporada más. Es decir, que en Murcia, un escolta que había llegado a pasar por tres equipos en una misma campaña, alcanzará al menos cuatro.

«¡Me quedo en casa! Mi corazón está en Murcia, ¡y no va a ir a ningún lado por ahora! ¡Hagámoslo de nuevo, bebé!!!», escribió en su cuenta de la red social X el canadiense de la eterna sonrisa, un hombre que incluso postrado en una cama después de sufrir una operación, sonreía a la cámara rodeado de sus dos hijos y su mujer.

Ennis se ha convertido en algo más que un jugador para el UCAM Murcia. Su simpatía le ha granjeado al club una imagen positiva incluso en las aficiones rivales. Allá donde juega el conjunto universitario, son muchos los seguidores que se acercan al canadiense para pedirle una foto o un autógrafo. Y es que no solo en Murcia se ha convertido en un ídolo, también lo es en otras muchas canchas.

Los Número de Dylan Ennis en el UCAM Murcia Partidos jugados: 151 Minutos: 3.826 Puntos: 1.996 Triples: 208 Asistencias: 518 Valoración: 1.888

A nivel deportivo, Ennis ya es una institución en el club murciano. Sus números en las tres temporadas que ya ha consumido hablan por sí solos. Ha disputado 151 partidos y fue clave en el subcampeonato de liga de 2024, así como en la clasificación para las Copas del Rey de 2024 y 2026. En la última de ellas, en Valencia, una imagen suya llorando en el hombro de su mujer tras perder ante el Barça, en un partido donde anotó 25 puntos, 6 triples y dio 4 asistencias, se convirtió en viral en las redes sociales. Mientras que la afición se sentía orgullosa por el rendimiento de su equipo en ese partido de cuartos de final, Ennis prometía volver para hacer algo grande. En esos 151 partidos repartidos entre Liga ACB, Basketball Champions League, FIBA Europe Cup, Copa del Rey y Supercopa, el canadiense ha estado en pista 3.826 minutos, y se encuentra a cuatro puntos (1.996) de superar la barrera de los dos mil en su carrera en Murcia. 208 triples, 518 asistencias y 1.888 créditos de valoración son unos números que están a la altura de otras leyendas del club.

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Ahora le toca a Ennis seguir apoyando a sus compañeros y recuperarse de esa operación mediante artroscopia a la que fue sometido ayer en Valencia por la especialista en cirugía de mano y muñeca Carmen García Espert. Según informó el club, «fue necesario realizar un injerto óseo del propio jugador» en la zona afectada. Hoy recibirá el alta médica y volverá a Murcia para iniciar el proceso de recuperación, aunque deberá estar durante unas semanas con la muñeca inmovilizada. A partir de ahora, serán los servicios médicos y fisioterapeutas del UCAM los que se hagan cargo de la recuperación del jugador, que quiere estar para iniciar con todas las garantías la pretemporada de la campaña 2026-2027.