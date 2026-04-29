Fútbol
Cuatro finales y tres frentes abiertos en el FC Cartagena
El técnico albinegro, Íñigo Vélez, debe tomar decisiones con Chiki sancionado, Benito Ramírez recuperado y Jean Jules fuera de combate
El Fútbol Club Cartagena está en la situación que buscaba. Con opciones realistas de alcanzar una de las plazas que da acceso a la promoción de ascenso a cuatro jornadas para el final de la liga regular. A ello se suma un ambiente de motivación dentro y fuera del vestuario propiciado por la inercia ascendente del equipo. No obstante, llegan los momentos determinantes y las decisiones cobran más importancia que nunca. Íñigo Vélez, entrenador albinegro, se enfrenta a varios dilemas que debe resolver para sacar lo máximo del Cartagena en el último mes de competición.
Esos dilemas comienzan en el ataque. El cuadro cartagenero es el equipo que menos goles marca de la zona alta de la clasificación del grupo 2. Es cierto que está sacando mucho rédito a sus goles, habiendo ganado cuatro de los últimos cinco partidos con un único gol. Pero no es menos cierto que, cuando no ha existido esa efectividad, el conjunto portuario ha dependido enteramente de mantener el resultado. Así llegaron las derrotas ante el Atlético Madrileño (2-0) y Eldense (2-1).
Cambio obligado arriba
Debe realizar cambios Íñigo Vélez en su estructura ofensiva. Y ya no es sólo por la falta de gol que evidencia el equipo. Christian Borrego ‘Chiki’, quien tampoco está aportando grandes soluciones al Cartagena en materia goleadora, está sancionado para el encuentro frente al Algeciras en el Nuevo Mirador por acumulación de tarjetas. Vio la quinta cartulina amarilla ante el Nàstic. Esto cambia inevitablemente el once ‘tipo’ de Vélez, quien ha alineado siempre de inicio al delantero madrileño desde su llegada excepto en una ocasión.
En este escenario, Alfredo Ortuño es el recambio natural en la punta del ataque, pero el yeclano no parece estar en su mejor momento de forma para darle al Cartagena lo que necesita de cara a portería. Así lo evidencian sus escasos minutos con Vélez en el banquillo. Sólo dos titularidades, muchos minutos ‘de la basura’ y dos partidos sin participar pese a que el entrenador dejó sustituciones sin realizar. El ariete de Yecla suma cinco goles y una asistencia, todo ello en la primera mitad de la temporada.
Precaución con Benito Ramírez
No tiene muchas más soluciones un Íñigo Vélez que siempre juega con uno o dos puntas. Kevin Sánchez, que ha vuelto a su mejor nivel en la banda izquierda, podría hacer las veces de delantero, una posición que conoce de etapas anteriores. Eso dejaría la banda izquierda libre para un Benito Ramírez que ha regresado de lesión y con el que el cuerpo técnico está teniendo mucha precaución. No obstante, el Cartagena necesita al extremo canario y sólo le quedan cuatro oportunidades para generar un impacto positivo.
Volvió a una convocatoria hace dos semanas y tuvo minutos contra el Nàstic en la última jornada, siendo clave en el gol de la victoria con su centro. Pero una tercera recaída sería definitiva para su etapa de albinegro. Vélez debe poner en la balanza la necesidad que tiene el equipo y el peligro que conlleva dar muchos minutos al de Gran Canaria. Otra alineación, con Yanis Rahmani arriba y Willy Chatiliez en la derecha parece más improbable. Un canterano de inicio tampoco es una opción que ronde la cabeza del entrenador.
Sin Jean Jules aún
Cuando solucione Íñigo Vélez la papeleta en ataque y decida si juega de inicio Benito Ramírez, tendrá un tercer dilema en la medular. El excelso nivel de Pablo de Blasis está manteniendo el orden y el equilibrio en un equipo que echa de menos a Jean Jules. El camerunés no llega al partido contra el Algeciras y cumplirá cuatro semanas de recuperación de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. En el club esperan que regrese contra el Alcorcón en casa para afrontar los últimos tres duelos con garantías.
El problema está en quién acompaña a De Blasis. Alejandro Fidalgo ha sido titular en los últimos tres encuentros con un rendimiento discreto y Pablo Larrea es la última opción para Vélez en el medio. Podría haber un cambio de orden, pero no hay muchas más opciones. Una poco explorada es la de Edgar Alcañiz, que sólo ha jugado fuera de posición con Vélez.
Tiene por delante el FC Cartagena cuatro finales. Cuatro partidos de liga que debe ganar para maximizar sus opciones de play off. Se abren varios frentes para el técnico vitoriano y sus decisiones marcarán la suerte albinegra.
Rubén Serrano: “Lo que más me duele es perderme el tramo final”
Rubén Serrano, central del FC Cartagena, atendió ayer a los medios del club tras reincorporarse al día a día con el equipo. “Me encuentro bastante bien. Hace más de una semana de la operación y tengo buenas sensaciones”, comentó después de su intervención en el pómulo. “Tenía una fractura en el pómulo debida al golpe en Torremolinos y tuvimos que esperar una semana para que bajase la inflamación. Ha salido todo genial y ya estamos en la fase de recuperación”, explicó el defensa. Para Serrano, lo peor de este proceso es no poder acompañar al equipo. “El postoperatorio ha sido difícil, pero ya ha pasado. Lo que más me duele es perderme el tramo final de liga, porque nos estamos jugando cosas importantes”, manifestó. Por último, Rubén Serrano comentó que “mentalmente, estar de nuevo con los compañeros lo hace todo más ameno”.
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