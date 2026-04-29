Fútbol
CaixaBank y el UCAM Murcia CF reúnen a más de 330 niños en ‘Unidos por el balón’
La actividad cuenta con la participación de niñas y niños de CEPAIM, Plena Inclusión, Cáritas, COPEDECO, Interfutsal y la Fundación Secretariado Gitano
CaixaBank y el UCAM Murcia CF celebraron una nueva edición de ‘Unidos por el balón’, una iniciativa solidaria que convirtió el Estadio Heredia 21 La Condomina en un espacio de encuentro, deporte e inclusión para más de 330 niños y niñas procedentes de distintas entidades sociales de la Región de Murcia vinculadas al programa CaixaProinfancia de la Fundación la Caixa.
Los participantes, beneficiarios de las asociaciones CEPAIM, Plena Inclusión, Cáritas, COPEDECO, Interfutsal y la Fundación Secretariado Gitano, compartieron una jornada deportiva única junto a jugadores del primer equipo del UCAM Murcia CF y cerca de 50 miembros de Voluntariado CaixaBank, que participaron en un circuito de treinga actividades adaptadas que fomentaron valores como el compañerismo, el respeto, la igualdad de oportunidades y los hábitos de vida saludables.
El evento contó con la presencia de la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García; del director general de Deportes de la UCAM, Pablo Rosique; y de la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, quienes acompañaron a los niños durante el desarrollo de la jornada y pusieron en valor la importancia de impulsar iniciativas que utilicen el deporte como herramienta de inclusión social.
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