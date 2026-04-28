El UCAM Murcia asegura a Dylan Ennis por un año más, hasta 2027, a pesar de su lesión

Antes de llegar a Murcia en el verano de 2023, Dylan Ennis había sido un trotamundos en el baloncesto europeo. Nunca había estado más de una temporada en un mismo club. Incluso en algunos, como en el AS Mónaco o el Mega Bemax serbio, apenas estuvo unos meses. Pero en la capital del Segura ha encontrado ese sitio que andaba buscando muchos años. Ahora, con 34 años de edad, y en medio de una lesión que le impedirá ya jugar hasta la próxima temporada, el escolta canadiense acaba de renovar su contrato con el UCAM Murcia CB por un año más, es decir, hasta junio de 2027.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante una acción en el partido ante el PAOK. / FIBA EUROPE CUP

Con Dylan Ennis el equipo universitario se asegura a algo más que un jugador con un importante peso específico en los planes de Sito Alonso. Se trata de un gran embajador, un hombre que ha reportado una gran imagen exterior al club. La entidad, como ya hizo con Kaiser Gates cuando cayó lesionado, ha decidido ofrecerle a Ennis la garantía de un año más de contrato. Y el canadiense, que ha echado raíces en la ciudad, ha aceptado el ofrecimiento justo antes de tener que pasar por el quirófano para ser intervenido por un problema que arrastra desde hace meses en la muñeca izquierda, y que durante mucho tiempo provocó que jugara mermado. En silencio ha vivido un calvario de infiltraciones y dolor para seguir ayudando a sus compañeros.“Durante los tres últimos meses, con analgésicos, infiltraciones y cambiando completamente mi rutina de entrenamiento, hice todo lo posible para seguir en la cancha con mis compañeros”, dijo el jugador cuando se conoció su lesión.

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“En los partidos ponía el nombre de Dylan Ennis, pero no era Dylan Ennis”, expresó Sito Alonso hace unas semanas, tras conocerse que no volvería a jugar esta temporada, en la que promedió en Liga ACB 10,4 puntos en 24:26 minutos en pista, además de 3,6 asistencias. En el apartado de pases a los que le sigue una canasta queda el recuerdo del que dio a Toni Nakic para que el croata anotara el triple que le dio al UCAM Murcia la victoria ante el Barça en el Palacio de los Deportes. La afición del equipo universitario, por tanto, ya tiene una de las renovaciones más esperadas.