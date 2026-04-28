El Triatlón de Fuente Álamo cumple 34 años fiel a su espíritu familiar y solidario

Al triatlón de Fuente Álamo no se le conoce a nivel nacional por ser el triatlón de los triatletas por casualidad. Es porque cuida y mima a todos y cada unos de sus participantes. Les ofrece dormir, desayunar, comer y cenar gratis. En un deporte polarizado por empresas que organizan pruebas gigantescas donde los intereses económicos priman sobre los deportivos, la cita fuentealamera es una rara avis. Solo hay contemplar el cartel anunciador de este año. Detrás de su elaboración hay una historia de superación. Está realizado con una silla de ruedas dando vueltas encima de un lienzo con las ruedas pintadas. Quien conduce la misma es María Clemente, una chica enferma de ELA, que bajo las directrices de Juana Valcárcel, la diseñadora, fue mezclando trazos y colores hasta componer una obra impactante. Porque el espíritu del Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo-Gran Premio Pujante, que se disputa este sábado con salida en la Playa de Rihuete, en Mazarón, está impregnado de los valores más intrínsecos del deporte, como la solidaridad y el compañerismo.

Mariano García, campeón del mundo de atletismo, con Juana María Martínez, alcaldesa de Fuente Álamo, y Patricio Pujante, consejero de Grupo Pujante / Iván Urquízar

Detrás de la prueba, que se presentó oficialmente en la sede de Caja Rural Regional San Agustín, una de las firmas patrocinadoras que está de aniversario al cumplir sesenta años, hay todo un pueblo volcado. Más de trescientos voluntarios colaborarán en una cita con más de tres décadas de historia, que puso en marcha en 1990 Ginés Bermúdez, coordinador de Deportes del Ayuntamiento, y que ha logrado atraer a grandes figuras del triatlón, como Javi Gómez Noya, quien incluso tiene un pabellón con su nombre en la localidad.

«Los que hacemos el triatlón somos una gran familia. Es una prueba que ofrece una experiencia única deportiva de amistad y compañerismo, y quien viene aquí por primera vez, siempre quiere repetir», explicó la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, quien también es una de las voluntarias desde hace muchos años. «Los voluntarios son los verdaderos protagonistas de esta prueba, que es emblemática y que lleva mucho trabajo detrás», añadió Juan Jiménez, presidente de Caja Rural Regional.

Juan Jiménez, presidente de Caja Rural Regional San Agustín, durante la presentación del Triatlón de Fuente Álamo / Iván Urquízar

En presencia del campeón del mundo de 1.500 metros lisos de atletismo, Mariano García, fuentealamero ilustre y que también colaboró años atrás en las labores organizativas, el comité organizador también dio la bienvenida a Grupo Pujante como firma que da nombre este año al gran premio por primera vez, cuyo consejero delegado, Patricio Pujante, se mostró orgulloso de «formar parte de esta gran familia», así como a Via Nature, empresa murciana que zumos naturales que también se suma en esta edición.

La organización, como todos los años, donará un euro por cada uno de los 900 participantes. En esta ocasión la beneficiaria es la Asociación Murciana de Fibrosis Quística. También mantiene el concurso de dibujo para escolares del municipio de X-Elio. Además, para el desayuno, comida y cena de los participantes cuenta con los productos de Pujante, Via Nature y Muñoz Rojo. Y la gran fiesta del triatlón concluirá con la entrega de premios el sábado por la noche con música y fiesta hasta altas horas.

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Mariano García, en la presentación del Triatlón de Fuente Álamo / Iván Urquízar

Participación de lujo

La competición, que es clasificatoria para el Campeonato de España, arrancará a las 16:45 horas con la salida del segmento de natación en Mazarrón para la categoría Elite. Entre los participantes están inscritos David Cantero, campeón del mundo sub-23 y triunfador en 2025 en Fuente Álamo, Eloy Canales y Andrés Hilario, en hombres; y la olímpica Marta Pimentel, Noelia de Juan y María Baró, las últimas tres ganadores, en mujeres. Después llegarán las salidas para los grupos de edad, donde hay sesenta fuentealameros inscritos. Tras los 750 metros de natación, los trialetas cogerán sus bicicletas para afrontar un exigente recorrido de 25 kilómetros con el ascenso al alto de las Ruices, y concluir con cinco mil metros de carrera a pie por las calles de Fuente Álamo, que como todos los años estarán pobladas de un público entusiasta que animará a los participantes.