Pablo de Blasis, cuatro puntos y mucho más para el FC Cartagena

Treinta y ocho años. Dieciocho de carrera profesional. Seis clubes de cuatro países y diecisiete competiciones diferentes. Por suerte para el Fútbol Club Cartagena, Pablo de Blasis se enamoró del conjunto albinegro hace ya cinco años, cuando fichó en Segunda División para salvar al equipo del descenso. En su segunda etapa, el argentino está dando su mejor versión cuando su carrera debería apuntar hacia el retiro. Ha aportado puntos directos con sus goles, pero su influencia en el FC Cartagena es mucho mayor que eso.

El gol del ‘chiquito’ frente al Nàstic del pasado domingo en el tiempo de descuento fue mucho más que un simple tanto. Fue la constatación de un jugador que compite hasta el final. Hasta el final de los partidos. Hasta el final de los campeonatos. Hasta el final de su carrera. Ese carácter le trajo a Cartagena de la mano de Manolo Breis y Paco Belmonte. Para inyectar en el equipo la fe de que hay que creer hasta el final. Por ese carácter volvió una segunda vez con la intención de devolver al cuadro albinegro al fútbol profesional.

No obstante, el jugador que ahora se lleva el protagonismo por su gran nivel no ha tenido una temporada fácil. No siempre ha estado en el equipo titular ni ha tenido la enorme influencia que tiene ahora en el tramo final del curso. Javi Rey, el entrenador que comenzó la temporada con el Cartagena y que salió despedido a mitad de campaña, no consideraba a De Blasis un jugador imprescindible. Los datos durante la primera vuelta lo demuestran.

Con Rey, Pablo de Blasis fue titular únicamente en seis encuentros de veintiuno. Un rol totalmente secundario, entrando desde el banquillo para la última media hora en la mayoría de ocasiones. Además, durante este periodo se quedó sin participar en cuatro encuentros por decisión técnica. En otros cuatro estuvo lesionado. Sin embargo, el físico no está siendo un problema ahora que lo juega absolutamente todo con Íñigo Vélez. Ni rastro de lesiones ni fatiga.

"Continuidad"

De hecho, es la continuidad lo que le está permitiendo dar su mejor nivel. Después de ser el mejor sobre el campo en la victoria frente al Real Murcia en Nueva Condomina -un partido que fue un punto de inflexión para el vestuario albinegro- el argentino declaró que necesitaba esa continuidad que no había tenido con el anterior entrenador. “A esta edad, lo que te salva es jugar de seguido. A principio de temporada no pude sostener esos cuatro o cinco partidos que te dan el ritmo”, comentó entonces.

Con aquella actuación convenció a Íñigo Vélez de que debía ser el líder de este equipo para buscar cotas más altas y así ha sido. Desde entonces, sólo se ha perdido un partido por sanción y ha sido siempre titular con el técnico vitoriano. Sólo en un encuentro ha disputado menos de 80 minutos, mientras que en el resto ha aguantado hasta el tramo final.

Los datos del futbolista de La Plata desde la llegada de Íñigo Vélez son abrumadores. Ha vuelto a marcar otro gol decisivo como el que hizo en la segunda jornada de liga frente al Hércules (minuto 89). Pero no son los goles su punto fuerte ni su cometido en el campo. De Blasis es el organizador que el equipo necesita y en él se ha basado la resurrección del equipo desde la zona baja de la clasificación. Con Vélez, el argentino promedia dos pases clave por partido desde una posición retrasada, pero que le permite crear juego y oportunidades. Mantiene más de un 70% de pases precisos en campo contrario, con partidos brillantes como el de Elda con un 96 por ciento de acierto en pases de corta y larga distancia en cualquier zona del campo.

Su inteligencia táctica le permite aprovechar todo su despliegue físico y este apartado se ve reflejado en sus recuperaciones de balón. Ahorra esfuerzo defensivo gracias a su posicionamiento. En esta nueva etapa con Íñigo Vélez en el banquillo, De Blasis recupera para su equipo una media de 11,4 balones en una zona del campo crucial. El equilibrio del equipo depende de él.

Noticias relacionadas

La sensación en el Cartagonova es que Pablo de Blasis es insustituible. Ni Pablo Larrea ni Alejandro Fidalgo llegan a su nivel de incidencia en el juego del equipo a pesar de encontrarse en el ocaso de su vida futbolística. El Cartagena espera el regreso próximo de Jean Jules de lesión para volver a conformar el pilar del equipo en base al doble pivote de fuerza y calidad que componen el camerunés y el argentino.