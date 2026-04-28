Óscar Gil, un oasis en medio de otro desértico mercado invernal para el Real Murcia

No hay temporada en la que en el Real Murcia ya se empiece a hablar del mercado invernal en octubre. Y en la que hasta el último día de enero se estén buscando futbolistas para reforzar la plantilla. Pero, al igual que cada campaña se genera una gran expectativa alrededor de esa ventana de refuerzos, solo hay que dejar pasar unas semanas para darse cuenta que en enero no hay mirlos blancos, o por lo menos el club grana no sabe encontrarlos. No han ido mucho mejor las cosas en este 2026. Porque de los cinco futbolistas que contrató el Real Murcia para mejorar de cara a la segunda vuelta, solo Óscar Gil está aprobando con nota, de hecho el central llegado del Castellón se ha convertido en apenas tres meses en una pieza sobresaliente. De hecho, si la entidad murcianista tiene a día de hoy la permanencia encarrilada es a la gran aportación del navarro.

Nada más aterrizar en Nueva Condomina recordaba los tres ascensos que lleva a sus espaldas y no se escondía al decir que llegaba al Real Murcia para conseguir el cuarto. Sin embargo, después de ver que los granas no iban a luchar por ascender, a Óscar Gil, a diferencia de otros de sus compañeros, no se le han caído los anillos, remangándose para sacar a los murcianistas del lío del descenso. Con el de este pasado domingo ya suma 5 goles, y todos han valido puntos. Los tantos que no marcan los delanteros, los está sumando él, que además se está viendo obligado a jugar en el centro del campo para tapar las vergüenzas de la plantilla diseñada por Asier Goiria y no corregida por la Comisión Deportiva en enero.

La pena es que Óscar Gil está siendo el oasis de otro mercado invernal que ha dejado más sombras que luces. Algo ya habitual en Nueva Condomina. Si en la temporada 24-25 fue Flakus el fichaje que agitó a la plantilla grana, y eso que también se hizo una apuesta importante a nivel económico con la llegada de Davo; en esta ocasión Gil es que está todavía a más años luz que el resto.

La gran decepción

Cuando el Real Murcia puso el cierre al mercado invernal, por encima de todos los fichajes destacaba el de Víctor Narro. Es verdad que a Óscar Gil se le veía como una pieza llamada a ser importante en la línea defensiva, pero el refuerzo que más expectación generó fue el del atacante, sobre todo teniendo en cuenta que los granas necesitaban futbolistas con desborde para hacer daño a las defensas rivales. Pues, como otras muchas temporadas, el fichaje estrella, por llamarlo de alguna manera, ha resultado ser el gran fiasco. Y es que ahora mismo Víctor Narro ni es titular en el Real Murcia, porque Curro Torres, tras dar varias oportunidades al ex del Nástic, finalmente ha ido a lo seguro apostando por Pedro Benito.

Si miramos las últimas cinco jornadas, Narro solo ha entrado en el once frente al Sevilla Atlético y contra el Antequera, aunque ante los sevillistas ya había sido sustituido al descanso. En la visita del Atlético Madrileño a NC solo jugó 8 minutos, en Tarragona saltó al campo en los últimos 25 y este pasado domingo en Can Dragó no sumó ni un solo minuto.

Mucho más minutos sumó tras su llegada procedente de la Sampdoria, pero nunca ha sido capaz de sentirse protagonista con la elástica grana. En catorce partidos solo ha dado una asistencia, y no sabe lo que es marcar como murcianista.

Ortuño enseña la patita

Importante fue la apuesta económica por Narro e importante fue también la apuesta económica por Juanto Ortuño. Y todo porque el Real Murcia necesitaba elevar su potencial ofensivo para poder meterse en la pelea por el play off. Pero ni Narro ha dado los pases que se esperaban ni Ortuño ha sido un ‘killer’. Y eso que el de Yecla tuvo desde el principio la confianza de Colunga, que le colocaba a las primeras de cambio por delante de Flakus. Pero pronto se vio que no estaba para ser titular e incluso le faltaba ritmo para ser protagonista en los minutos finales. Cuando ya muchos le ponían en la lista de fichajes fiasco -no jugó ni un minuto frente Tarazona y Sevilla Atlético-, el delantero ha logrado enseñar un poco la patita. Marcó ante el Nástic, aunque el gol no valió puntos, y puso el 0-1 que abría la victoria frente al Europa, partido en el que volvía a ser titular después de siete jornadas.

Jon, un quiero y no puedo

Para cerrar el mercado, además de Ortuño, también llegó el central Jon García. Y el ex del Albacete se ha tenido que enfrentar a una situación más que complicada. Porque la falta de efectivos por las lesiones le ha obligado a ser titular incluso sin estar en unas condiciones físicas idóneas. Y eso le ha acabado afectando, porque su trayectoria en el campo es de lo más irregular, completando partidos decentes con otros en los que sus errores han costado goles. Este domingo ante el Europa se quedó fuera del once, pero la lesión de Mier hizo que entrara en el minuto 12. Al descanso era sustituido por problemas físicos que le dejan siendo duda de cara a la cita frente al Sabadell.

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Una lesión en el peor momento

No fue Narro el único refuerzo de los grana en banda. También llegó Joel Jorquera para aumentar las alternativas por la izquierda, donde Bustos no estaba cumpliendo con las expectativas. Cedido por el Moreirense portugués, el jugador de 25 años necesitó unas semanas para coger el ritmo, siendo protagonista en el derbi ante el FC Cartagena, pese a que su tempranero gol no dio puntos. Aunque ha dejado algunos detalles, una lesión se ha cruzado en su camino en el momento más inoportuno. Justo cuando empezaba a encontrar la chispa -asistió a Flakus ante el Sevilla Atlético y marcó contra el Atlético Madrileño-, el de Castelldefels se ha caído de las dos últimas convocatorias por lesión. n