Montañana se vuelve a cruzar en el camino del Hozono Jairis

Anna Montañana fue la primera entrenadora que llevó al Hozono Global Jairis a disputar las eliminatorias por el título en la temporada 2023-2024. Y dos temporadas después, se volverá a cruzar con las murcianas en los cuartos de final de la Liga Femenina Endesa, aunque en esta ocasión dirigiendo al rival, el histórico Perfumerías Avenida al que llegó el curso pasado tras la espantada que protagonizó en Alcantarilla.

Las alcantarilleras cuentan con ventaja de campo, por lo que jugarán este jueves en Salamanca (18:00) y el domingo en casa (19:00), ambos ofrecidos por Teledeporte. El Hozono, que acabó la temporada regular cuarto, la mejor posición de su historia con una marca de 19 triunfos, nuevo récord del club, disputa por tercera vez los cuartos de final, pero en esta ocasión no quiere quedarse ahí como le ocurrió en los dos precedentes ante Spar Girona y Casademont Zaragoza, al que se puede medir en semifinales. Ha concluido la temporada regular con tres triunfos consecutivos, dos de ellos ante equipos que le han superado en la clasificación final, y con buenas sensaciones pese a tener aún la baja de Lou López.

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Laura Gil, del Hozono Global Jairis, frente al Araski. / Juan Carlos Caval

Ahora se enfrenta a un rival al que ha batido en las dos últimas ocasiones. En la primera vuelta, en Alcantarilla, cuando aún no habían llegado los refuerzos de Laura Gil y Morgan Bertsh, el Perfumerías salió triunfador (65-70). Eso fue a finales de noviembre de 2025. Pero después cambió la historia. En liga, el pasado 14 de febrero, las de Bernat Canut vencieron en el pabellón Wüzburg por 53-65. Y en las semifinales de la Copa de la Reina que se disputaron hace poco más de un mes en Tarragona, repitieron victoria por 76-73. Además, fue al rival al que batió en marzo de 2025 en la final de la Copa de la Reina, el primer título de la historia del club murciano. Precedentes que traen buenos recuerdos a un plantel que busca por primera vez meterse en las semifinales, lo que le abriría la puerta a jugar la Euroliga la próxima campaña.