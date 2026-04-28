El Jimbee Cartagena recupera efectivos para recibir a O Parrulo

El Jimbee Cartagena tiene esta noche una cita en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El cuadro portuario recibe a O Parrulo Ferrol a las 21:00 (La Liga Plus) en el último choque como local en liga -después tendrá que visitar a Manzanares y Ribera navarra-, y en el que el cuadro cartagenero necesita reencontrarse con su mejor versión y, sobre todo, con la victoria.

La derrota del pasado sábado en la pista del Peñíscola, donde el Jimbee cayó por un contundente 4-2 de manera merecida, dejó un sabor amargo en la expedición cartagenera. Ese tropiezo rompió una dinámica muy positiva que el equipo había construido con dos importantes triunfos consecutivos en su feudo. Ahora, de vuelta a casa, el Jimbee aspira a recuperar esas buenas sensaciones y demostrar que el mal partido en tierras castellonenses, influido por el número de bajas, fue un accidente.

Las imágenes del Jimbee Cartagena-Industrias Santa Coloma / Iván Urquízar

En la clasificación, el Jimbee ocupa la cuarta posición con 43 puntos, aunque con un partido más disputado. Cuenta con un colchón de seis puntos sobre el noveno clasificado -el primero que quedaría fuera de las eliminatorias por el título- y a tan solo uno del tercer puesto. Un triunfo esta noche prácticamente sellaría su billete para el play off, además de mantener viva la opción de escalar posiciones en la tabla y llegar a las eliminatorias en la mejor posición posible.

Enfrente estará O Parrulo, equipo ferrolano que llega a Cartagena con 34 puntos y a cinco del puesto de play off. Para los gallegos, el encuentro de esta noche es una de sus últimas oportunidades reales de engancharse a la pelea por las eliminatorias, lo que garantiza un partido de máxima intensidad y motivación visitante.

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Vuelven Mellado, Chispi y Chemi

Sin embargo, la gran incógnita de la noche en el bando cartagenero es la convocatoria. El Jimbee arrastra un preocupante goteo de bajas y jugadores en duda. El pasado sábado, en el duelo en la pista del Peñíscola, ninguno de los dos porteros pudo estar disponible, y a la lista de ausencias se sumaron también Miguel Ángel Mellado, Juninho, Cortés y Renato. Para esta noche se sabe que los guardametas Chispi y Chemi, así como el propio Mellado, entrarán en la convocatoria, pero el estado físico real es una incógnita que solo se despejará sobre la pista. El partido exigirá el máximo al Jimbee Caratgena, sin excusas.