El Jimbee Cartagena se divierte y sella su pase a los play off

El Jimbee Cartagena necesitaba una respuesta y la dio con nota. El equipo de la ciudad portuaria se reencontró con la victoria y, lo que es más importante, con las buenas sensaciones, al imponerse con claridad a O Parrulo Ferrol por 4-2 en un encuentro en el que los cartageneros fueron superiores al rival gallego de principio a fin. El triunfo llega en el momento justo, cuando las dudas comenzaban a acechar tras la derrota sufrida en Peñíscola, y sirve para reafirmar el potencial de un equipo que llega con confianza al mes decisivo de la temporada.

Llegaba el Jimbee con refuerzos. La caída ante Peñíscola estuvo marcada por las bajas, pero ante O Parrulo estuvieron sobre la pista Chemi y Mellado y fueron un balón de oxígeno que se notó desde los primeros compases. El equipo ganó en profundidad de plantilla, en rotaciones y, sobre todo, en fluidez. El partido fue cartagenero desde el pitido inicial.

El marcador tardó catorce minutos en moverse, pero cuando lo hizo fue para reflejar lo que estaba ocurriendo sobre la pista. Osamanmusa recibió un balón dentro del área y, con una clase impropia de cualquier situación de presión, la colocó en la escuadra para inaugurar el marcador. Un golazo que desató la alegría en las gradas más vacías de lo habitual en el Palacio de los Deportes. El primer período dejó también una nota negativa: la retirada de Motta tras un susto físico que le impidió continuar.

Nada más reanudar el juego, el Jimbee sentenció la primera mitad del partido. Pablo Ramírez, en una acción de técnica exquisita, se levantó el balón con un gesto espectacular y lo cruzó con la pierna derecha para firmar el 2-0. Un tanto de categoría que reflejaba el estado de confianza de un equipo que jugaba con una fluidez inusitada.

A partir de ahí, el Jimbee tuvo varias ocasiones para matar definitivamente el encuentro. Jesús Izquierdo, el propio Osamanmusa y Waltinho dispusieron de opciones claras, pero el 3-0 no terminaba de llegar. Esa falta de puntería estuvo a punto de costarles caro.

El susto, efímero

En una acción aislada, Novoa probó desde la distancia y su disparo encontró la complicidad involuntaria de Gon Castejón, cuyo rechace sorprendió a Chemi bajo palos. El 2-1 metió el partido en la nevera por unos instantes, pero el Jimbee respondió de inmediato, casi sin dar tiempo a respirar. En la siguiente jugada, Waltinho, en boca de gol, empujó a la red tras un disparo lejano de Gon Castejón para establecer el 3-1 y devolver la tranquilidad al Palacio de los Deportes.

Si el tercero fue rápido, el cuarto fue fulminante. En una contra de vértigo en la que participaron Tomaz y Mellado, el balón acabó en los pies de Osamanmusa, quien, desde un ángulo prácticamente imposible, batió al guardameta visitante Mati para firmar su doblete personal y el 4-1 en el marcador. Fue el jugador del partido. Un tanto que era ya el tiro de gracia.

O Parrulo no se rindió y Jhoy recortó distancias para poner el 4-2 en el marcador, cifra que reflejó el resultado definitivo, porque el Jimbee tuvo incluso la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once metros, pero Waltinho no logró superar a Cayo desde el punto de penalti.

Un resultado justo para un Jimbee que recupera sensaciones, puntos y confianza en el momento más oportuno. La máquina vuelve a funcionar.

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Con este triunfo el Jimbee Cartagena certifica su pase al play off y aumenta sus opciones de ser cabeza de serie en cuartos de final.