Fallece Moncho Monsalve, histórico del baloncesto con una huella imborrable en Murcia

El baloncesto murciano despide a una de sus figuras más influyentes. Moncho Monsalve ha fallecido a los 81 años, dejando tras de sí una trayectoria extraordinaria como jugador, entrenador, director deportivo y formador, además de un vínculo profundo con la Región de Murcia, donde desarrolló buena parte de su carrera y de su vida.

José Manuel Monsalve, nacido en Medina del Campo en 1945, fue mucho más que un nombre relevante en el baloncesto español. Su figura estuvo asociada durante décadas a la evolución táctica, formativa y competitiva de este deporte, primero desde la pista y después desde los banquillos. En Murcia dejó una huella especialmente intensa: fue entrenador y director del CB Murcia, trabajó también en el CB Archena y, en los últimos años, colaboraba en la cantera del UCAM Murcia, compartiendo con los más jóvenes una experiencia acumulada a lo largo de toda una vida dedicada al baloncesto.

Antes de convertirse en un técnico de prestigio, Monsalve había brillado como jugador. Formó parte de equipos históricos como el Real Madrid y llegó a ser internacional con España en 65 ocasiones, una cifra que refleja su peso en una época clave para el crecimiento del baloncesto nacional. Sin embargo, una lesión de rodillas truncó antes de tiempo su etapa en las canchas y le empujó a iniciar un nuevo camino en los banquillos, donde acabaría construyendo una carrera todavía más amplia.

Como entrenador pasó por numerosos clubes españoles y extranjeros, entre ellos FC Barcelona, CB Zaragoza, CB Murcia, CB Málaga, OAR Ferrol, CB Hospitalet, Basket Mestre, Oximesa Granada, Náutico Tenerife, Castilla Valladolid, Cantabria Lobos y Balneario de Archena. Fue un técnico inquieto, adelantado a su tiempo, reconocido por su capacidad para innovar en los métodos de entrenamiento y por su facilidad para adaptarse a contextos muy distintos.

Su carrera también tuvo una marcada dimensión internacional. Dirigió a las selecciones de Brasil, Marruecos y República Dominicana, además de estar al frente del combinado español femenino. Uno de sus mayores éxitos llegó en 2009, cuando conquistó el oro en el Campeonato FIBA Américas al frente de la selección brasileña.

Murcia, un lugar especial en su vida

Murcia ocupó un lugar especial en su biografía. Llegó a la ciudad para participar en la construcción de un proyecto deportivo junto a Felipe Coello coincidiendo con el primer ascenso a Liga ACB del Juver Murcia, hoy UCAM Murcia CB, en 1990. Su conocimiento del mercado estadounidense le llevó a asumir responsabilidades como director deportivo. Pero su papel no se limitó a los despachos: también bajó a la cancha en momentos delicados para ayudar al equipo cuando la situación lo requería. Se casó en Murcia y permaneció vinculado a la ciudad, donde siguió aportando su saber al baloncesto de base incluso después de sufrir en 2012 un infarto mientras dirigía un partido del equipo júnior, del que logró recuperarse.

Noticias relacionadas

Con la muerte de Moncho Monsalve desaparece una figura irrepetible, uno de esos deportistas que entendieron el baloncesto no solo como competición, sino como conocimiento, formación y pasión compartida. Su legado permanece en los clubes que dirigió, en los jugadores a los que formó y en generaciones enteras que aprendieron de su visión del juego.