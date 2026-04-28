La escuela de verano de ELIS Murcia acogerá el primer Barça Academy Camp oficial en la Región

El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia) acogerá este verano, en su campus de Montevida (La Alberca), el primer Barça Academy Camp oficial que se celebra en la Región de Murcia. Se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio de 2026.

La iniciativa, impulsada bajo el sello de la Barça Academy del FC Barcelona, está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 17 años y estará abierta tanto a alumnado del centro como a participantes externos.

El programa ofrecerá una formación deportiva basada en la metodología del club blaugrana, reconocida internacionalmente por su enfoque en el desarrollo integral del jugador. Este modelo combina la preparación técnica del futbolista con la transmisión de valores como el respeto, la humildad, el esfuerzo, la ambición y el trabajo en equipo, señas de identidad de su sistema formativo.

En palabras de Vanessa Grimward, directora ejecutiva de ELIS “nuestros cursos de verano ofrecen un entorno dinámico donde cualquier alumno pueda desarrollar nuevas habilidades más allá del aula. En ELIS creemos que la perseverancia es clave para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Iniciativas como este programa deportivo ayudan al completo desarrollo de niños y jóvenes de la mano de profesionales altamente cualificados.”

Durante cinco días, los jugadores entrenarán siguiendo un estilo de juego proactivo, creativo y colectivo, alineado con los principios de las categorías formativas del club. La experiencia está diseñada para ofrecer una vivencia completamente inmersiva del universo Barça, permitiendo a los participantes sentirse parte de la filosofía y metodología del club, como un jugador más de La Masia. Además, recibirán un pack de equipación oficial y un diploma acreditativo al finalizar la actividad.

Como elemento destacado, se seleccionará a dos participantes que podrán disfrutar posteriormente de una exclusiva experiencia formativa en Barcelona, en la Barça Escola, donde conocerán de primera mano el entorno metodológico y deportivo del club.

“El Barça tiene un estilo de juego reconocido en todo el mundo y nuestro objetivo es que todos los niños y niñas que acudan a nuestros campus reconozcan la metodología de entrenamiento de las categorías inferiores del Club, basada en juegos específicos y adaptados a cada etapa y nivel”, indica Sergi Barjuán, director deportivo de la Barça Academy.

La llegada de este campus a Murcia supone la incorporación de la Región al circuito internacional de la Barça Academy, presente en numerosos países como parte de la estrategia del FC Barcelona para difundir su modelo deportivo y educativo.

En este sentido el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado que, por primera vez, el Barça Academy Camp llega a la Región de Murcia y lo hace en el municipio de Murcia. “La llegada del Barça Academy Camp sitúa a nuestro municipio entre los elegidos por una entidad como el FC Barcelona, de la mano de ELIS Murcia”.

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Esta propuesta se suma a la oferta de escuela de verano de ELIS Murcia, que incluye actividades, excursiones y talleres en inglés, reforzando su posicionamiento como centro comprometido con el desarrollo integral de niños y jóvenes.