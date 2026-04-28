Las claves matemáticas del mejor UCAM Murcia

En el baloncesto actual está casi todo medido. Solo hay un factor que se escapa a los fríos números, el emocional. Pero si se estudian a fondo las estadísticas de los equipos, no solo las individuales a las que tienen acceso todos los aficionados tras los partidos, se pueden sacar conclusiones que desvelan qué factores del juego tienen más peso en las victorias. Son las cada día más populares estadísticas avanzadas las que ofrecen esos datos tan específicos.

El UCAM Murcia CB de la temporada 2025-2026, que ya ha igualado su récord de victorias en una campaña con 21 pese a que aún faltan seis jornadas de liga regular por disputarse, está agotando los elogios. ¿Pero por qué el conjunto de Sito Alonso es tan eficiente y saca partidos adelante pese a que a veces está espeso en ataque? La respuesta a la pregunta está en la defensa. Hay un apartado dentro de las estadísticas avanzadas que mide la eficiencia en el tiro de los rivales, es decir, la cantidad de puntos que anotan los oponentes por cada tiro que lanzan. Y en ella el líder es el UCAM Murcia. Solo el Asisa Joventut presenta los mismos guarismos.

Radebaugh, el defensor que más condiciona los ataques rivales El UCAM Murcia cuenta con varios especialistas defensivos, pero el factor clave está en la colectividad porque de poco vale que tres jugadores se apliquen en tareas defensivas y dos no. Las estadísticas avanzadas también ofrecen un dato a nivel individual: Jonah Radebaugh es el componente de la plantilla que más consigue bajar el acierto en los rivales tanto por la intensidad que imprime como por la capacidad que tiene para puntear lanzamientos. Otro hombre clave es, por supuesto, el cubano Howard Sant-Roos. La excelente lectura de las líneas de pase que realiza provoca que los rivales tengan que jugar en muchas ocasiones en posiciones alejadas del aro. Buena parte de su trabajo provoca que los atacantes tengan que llegar a consumir en muchas ocasiones entre 20 y 24 segundos para encontrar un tiro liberado. Es decir, que su trabajo reduce las canastas fáciles de los rivales. El UCAM recupera una media de 7,8 balones por partido, y 1,2 son del cubano y uno de Radebaugh. Dylan Ennis, hasta su lesión, tenía un promedio de 1,1.

La media en ACB es de 1,08 puntos por cada intento a canasta, pero el equipo que dirige Sito Alonso solo concede 1,00. Ese dato deja claro que los universitarios obligan a sus rivales a realizar lanzamientos donde baja el porcentaje, ya sean punteados, al final de las posesiones o desde posiciones lejanas. En la ACB, los equipos con ataques fluidos suelen estar entre 1,15 y 1,20, pero los rivales del UCAM Murcia necesitan 100 posesiones para producir 104,6 puntos, lo que implica que tanto los lanzamientos de dos puntos como los triples están muy bien defendidos.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante La Laguna Tenerife. / Juan Carlos Caval

Entre los mejores en eficiencia ofensiva

Además, en eficiencia ofensiva, el UCAM Murcia también está entre los mejores de la competición. Los murcianistas anotan 113,1 puntos por cada cien posesiones, lo que supone que la diferencia entre la defensa y el ataque arroja un saldo positivo de 8,5. Y para encontrar otro dato que justifique esa eficiencia hay que recurrir al ritmo de juego. Los universitarios también son de los equipos más rápidos de la ACB. Cuentan en los partidos con una media de 79,3 posesiones. Y claro, a mayor número de ataques, crece la cantidad de lanzamientos y, por tanto, la posibilidad de anotar.

Y también de los más brillantes en el rebote

Pero si a todo ello unimos que es el segundo equipo que mejor rebotea de la liga, con una media de 35,4 capturas, el UCAM se convierte en un rival muy difícil de frenar porque logra el 71% de los rebotes que tiene en defensa -solo le superan el Barça y el Unicaja-, y un 31% de los ofensivos, lo que implica un 51% en cada encuentro, cifras que solo mejoran Valencia, Real Madrid, Baskonia, Barça y Zaragoza. Por ello puede imprimir un ritmo más alto al juego y realizar canastas fáciles, donde la efectividad crece aún más.

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Cambio de hora ante el Madrid

El UCAM Murcia visita este domingo al líder, Real Madrid. El partido se iba a disputar a las cinco de la tarde en el Movistar Arena, pero la ACB anunció ayer que finalmente se jugará a las doce la mañana. Los blancos tienen esta semana dos compromisos en los cuartos de final de la Euroliga, ambos en casa ante el Hapoel Tel Aviv. Jugarán mañana miércoles y el viernes.