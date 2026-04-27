El UCAM Murcia CF destituye a su entrenador a una jornada del final

Cuando solo falta una jornada para el final de la temporada regular, el UCAM Murcia CF ha decidido destituir a su entrenador, el granadino Germán Crespo, después de sufrir dos derrotas consecutivas, contra La Unión (4-1) y el Real Jaén (1-2), este último en La Condomina el pasado domingo. El club ha comunicado la arriesgada decisión ante un encuentro el próximo domingo en el campo del Xerez CD donde estará en juego la clasificación para el play off de ascenso. El equipo universitario está obligado a ganar ese duelo para entrar en las eliminatorias por el ascenso después de haber estado buena parte del curso futbolístico luchando por quedar primero y ascender directamente a Primera RFEF.

El UCAM es ahora mismo sexto en la clasificación del grupo IV, es decir, que está fuera del play off. Se encuentra a un punto de, precisamente, su próximo rival a domicilio. Las tres derrotas en las últimas cuatro jornadas -solo ha ganado al ya descendido Malagueño- han llevado al conjunto de Murcia a verse en una situación límite.

Lo mejor del UCAM Murcia vs Jaén, en fotos / Juan Carlos Caval

El club ha comunicado que será Dani Pina, entrenador del equipo juvenil que ha firmado una brillante temporada en División de Honor, el que dirigirá a la primera plantilla este próximo domingo. Pina, nacido en Alicante en 1988, llegó esta temporada a la entidad después de dirigir al Crevillente Deportivo, de Tercera RFEF, con el que logró la permanencia tras un ascenso en la campaña 2023-2024 desde Prefererente. Además, también llegó hasta Tercera RFEF al UD Rayo Ibense en la campaña 2021-2022, club al que empezó a entrenar en 2018.

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Sergio Sánchez, también destituido

Además, el club también ha decidido prescindir de los servicios del entrenador del filial, Sergio Sánchez, después del empate ante el Mazarrón el pasado domingo en La Condomina. El conjunto de Tercera RFEF se encuentra en cuarta posición a dos jornadas para el final del campeonato, pero si el primer equipo no logra meterse en la lucha por el ascenso, no podrá disputar el play off. También llama poderosamente la decisión de la juntad directiva porque el equipo lleva once jornadas invicto y aún tiene la posibilidad de acabar segundo la competición. De momento, no se ha anunciado su sustituto.