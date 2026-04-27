Estas son las cuentas de la última jornada en el manicomio de Segunda RFEF

Sin tiempo para recuperarse de lo vivido el domingo por la mañana, en el que la penúltima jornada liguera se convirtió en una montaña rusa de sensaciones en el grupo IV de Segunda Federación y donde por momentos el líder fue la Deportiva Minera, pasamos a un Águilas que recuperó el liderato y que durante más de media hora de reloj fue campeón para terminar con un Extremadura comandando la tabla y un Águilas que finalmente cayó al tercer lugar. Todo eso en aproximadamente dos horas de fútbol, radio y aplicaciones móviles que te avisan de goles, vamos, de emoción en mayúsculas.

En esta redacción bautizamos a esta categoría el pasado verano como el Manicomio, y que, fiel a su nombre, llega a la última jornada con el primer puesto, los puestos de play-off, el play-out y una plaza de descenso todavía bailando en el aire. Un solo domingo para despejar todas las incógnitas. Cuatro equipos de la Región de Murcia con la calculadora en la mano y el corazón en la garganta.

Deportiva Minera: Con un ojo en Linares

La Deportiva Minera llega al examen final empatada a 60 puntos con el Extremadura, líder de la categoría por el criterio del gol average en el enfrentamiento directo. Ahí está la espina: aquel penalti que Pitu no pudo transformar en el Francesco de la Hera. Un centímetro, un instante, y la Minera podría haber llegado hoy mandando en solitario. Pero el fútbol, como las matemáticas, no perdona los errores de cálculo.

El partido entre la Deportiva Minera y el Xerez Deportivo, en imágenes / Loyola Pérez de Villegas

La operación que necesita el conjunto cartagenero es, sobre el papel, la más sencilla en la teoría, pero difícil en la práctica: ganar al Lorca Deportiva en el Ángel Celdrán y que el Extremadura no gane en Linarejos ante el Linares Deportivo. Con esa combinación, la Deportiva Minera es campeona y asciende directamente a Primera Federación.

¿Y si empata? También puede ascender, pero sería un milagro. El empate solo le vale si el Extremadura pierde y el Águilas tampoco gana en casa al Almería B. Si ambos empatan y el Águilas vence, se produciría un triple empate cuya resolución —el gol average entre los tres— también favorecería al conjunto extremeño. El margen de error es mínimo. La Deportiva Minera tiene el segundo puesto en la mano; lo que no controla es lo que pase a 300 kilómetros de distancia.

En resumen: Ganar + que no gane el Extremadura = campeona. Así de simple, así de difícil.

Águilas FC: Tras la decepción, queda ganar y rezar

El Águilas llega a la recta final del curso con el sabor amargo de no haber podido dar el golpe definitivo cuando tuvo la ocasión. El conjunto costero tiene asegurado el play off, pero sueña con algo más: el ascenso directo. Para eso, sin embargo, necesita resolver una ecuación de tres variables simultáneas, el tipo de problema que aparece en los últimos folios del examen y que hace sudar al más pintado. De depender de sí mismo, ahora necesita una carambola.

Partido del Águilas en El Rubial / L.O.

Primero: ganar al Almería B en casa. Obligatorio; sin eso no hay nada que calcular. Segundo: que el Extremadura pierda en Linares. Tercero, y aquí viene el matiz: que la Deportiva Minera empate o pierda ante el Lorca Deportiva, rival eterno de los aguileños. Solo con ese triple resultado —victoria propia, derrota extremeña y tropiezo de la Minera— el Águilas igualaría a 61 puntos con el líder y se coronaría campeón gracias al gol average particular. Además, necesita que su

Es como acertar tres columnas del Euromillones a la vez: posible, pero la probabilidad exige que todo salga redondo.

En resumen: Ganar, que el Extremadura pierda y que la Deportiva Minera tropiece = ser campeón. Tres condiciones, cero margen.

UCAM Murcia: Una final en Chapín

Si hay un equipo que llega al último día con la mayor sensación de deuda pendiente, ese es el UCAM Murcia. Perder en casa 1-2 ante el Real Jaén el domingo fue un golpe que dejó al cuadro universitario sin almohadilla de seguridad y que provocó la destitución de Germán Crespo. Daniel Pina, entrenador hasta ahora del Juvenil A, será el encargado de coger las riendas del vestuario.

Lo mejor del UCAM Murcia vs Jaén, en fotos / Juan Carlos Caval

Sus cuentas, paradójicamente, son las más limpias de todas: ganar al Xerez CD en Champín. Con esa victoria, el UCAM entra en play off de ascenso. Puede hacerlo como tercero, cuarto o quinto, dependiendo de lo que hagan Águilas y Real Jaén, pero entraría. La variable que complica el problema es que el Xerez llega con un punto más en la tabla, lo que significa que a los universitarios les basta ganar, pero un empate ya no sirve.

Si el UCAM no gana, el play off se esfuma. El fracaso se certifica. La temporada, que prometía tanto, quedaría reducida a una resta dolorosa.

En resumen: Ganar al Xerez = play off. Empatar o perder = fuera. La ecuación más directa del grupo.

Yeclano Deportivo: Necesita un punto para evitar problemas

El Yeclano Deportivo llega a la última jornada con un objetivo más discreto pero igual de vital: asegurar la permanencia en Segunda Federación. El conjunto yeclano ya sabe que el descenso directo no le alcanza, pero un resbalón podría meterle en el fangoso lodazal del play out.

La operación más cómoda para el Yeclano pasa por ganar o empatar ante el Estepona, rival con los mismos puntos en la tabla. Con cualquiera de esos dos resultados, el gol average particular quedaría a favor de los del Altiplano, y la permanencia estaría sellada sin necesidad de mirar ningún otro marcador. Simple como una suma de dos más dos.

Si pierde, la cosa se pone fea. Si La Unión Atlético gana al Puente Genil y el Antoniano empata o gana en Jaén, entonces el Yeclano Deportivo tendría que ir al play out.

Josema, del Yeclano Deportivo, celebrando su gol con alguien de la grada. / L.O.

En resumen: Ganar o empatar = salvados sin mirar a nadie. Perder = depender de lo que ocurra en Totana y Jaén. La solución más sencilla es la que tiene en su propia mano.

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El domingo, alrededor de las dos de la tarde, el Manicomio echará el cerrojo definitivo. Cuatro equipos de la Región de Murcia, cuatro ecuaciones distintas, un solo resultado colectivo que dibujará el mapa del fútbol regional para la próxima temporada. Las matemáticas hablarán. Toca rezar para que salgan las cuentas.