El Real Madrid-UCAM Murcia CB cambia de horario: cuándo se juega y dónde verlo

La ACB ha decidido cambiar el horario del encuentro que este próximo domingo 3 de mayo disputará el UCAM Murcia CB en el Movistar Arena ante el Real Madrid. En principio, el encuentro estaba fijado a las cinco de la tarde, pero se ha adelantado a las doce de la mañana debido a que los madridistas jugarán el martes a domicilio el tercer encuentro del play off de cuartos de final de la Euroliga que le enfrenta al Hapoel Tel Aviv. De esta forma, el equipo que dirige Sergio Scariolo gana tiempo para afrontar el duelo del siguiente martes 5 de mayo en Bulgaria, donde está disputando el conjunto israelí sus encuentros como equipo local. Pero por contra, tendrá menos tiempo para descansar después de los dos duelos que disputa ante el mismo rival esta semana en Madrid. El primero será el miércoles a las 20:45 horas, y el segundo, el viernes en el mismo horario.

Sergio Llull y Facundo Campazzo, en un partido con el Real Madrid / EFE

El UCAM Murcia CB, por su parte, después de su eliminación en las semifinales de la FIBA Europe Cup, no tiene partido entre semana, por lo que tendrá más tiempo para preparar el duelo ante el líder, al que llega como tercero en la clasificación y con una racha de siete victorias consecutivas.

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Dónde ver el partido

El encuentro será ofrecido en directo por DAZN y también se podrá ver a través de Movistar.