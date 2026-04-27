Fútbol
El Real Murcia juvenil se desmelena en el derbi ante el UCAM
Los de Sergio Campos, ya salvados, golean al conjunto universitario, favorito en el encuentro
El Promises cae contra el Albacete y el Pinatar sucumbe contra el Alboraya
La jornada vigésimo novena, penúltima de liga en División de Honor juvenil, es la que se disputó el pasado fin de semana, la cual deparó un derbi de la capital entre el Real Murcia y el UCAM.
El Campus de Espinardo fue el escenario del choque disputado en la tarde del sábado. El UCAM partía como claro favorito, pero fue el Real Murcia quien se quedó con los tres puntos merced a una goleada inesperada. El equipo de Sergio Campos, ya salvado, realizó el mejor partido de la temporada. Se adelantó Fonseca para los universitarios en el primer minuto de juego. Pero, lejos de amilanarse, el Real Murcia no se arrugó. Empató Abellán y dos minutos después volteó el resultado Ayinde (2-1). En el 82, Signes marcaba el tercero y en el 90 cerraba el resultado Reyes con el 4 a 1.
En la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta el Albacete derrotaba al Murcia Promises. Fueron los murcianos quienes se adelantaron a los 14 minutos por mediación de Doto. Después, el local Álex, con dos goles, permitió que los tres puntos se quedaran en casa. El Pinatar, que ya está descendido, sucumbió en casa ante el Alboraya.
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