Máximo Quiles, el piloto de 18 años que gana en Jerez como un veterano

El murciano Máximo Martínez Quiles, en una magistral carrera, se impuso en el Gran Premio de España, que se disputó en Jerez. Con su victoria, la segunda de la temporada y el cuarto podio en otras tantas carreras, consolidó aún más su liderato en el Campeonato del Mundo de Moto3, donde ahora aventaja en 37 puntos al otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, que concluyó sexto. Un ataque a cinco vueltas para el final ha puesto en pie las gradas del circuito Ángel Nieto, cruzando la meta en solitario.

Quiles tiene 18 años recién cumplidos. Su rostro delata su tremenda juventud. Pero encima de la moto parece un veterano con infinidad de carreras en el Mundial. En Jerez, la Catedral española del motociclismo, dominó todas las sesiones de entrenamientos. En todas apareció con el número 1 al lado de su nombre. Pero faltaba rematar, concluir un fin de semana idílico en un circuito muy especial, el lugar donde todos los españoles quieren triunfar. Y no fue fácil, para nada, aunque Quiles lo hizo fácil en ese tramo final donde metió una marcha más y dejó atrás a David Muñoz y Adrián Fernández, los dos rivales que pusieron en duda su victoria.

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26/04/2026.- El piloto español de Moto3 Máximo Quiles, CFMOTO Valresa Aspar Team, celebra su victoria en el Gran Premio de España de Motociclismo de 2026 celebrado en el circuito de Jerez-Angel Nieto en Jerez de la Frontera. EFE/Roman Ríos / Roman Rios / EFE

Quiles tenía clara la estrategia. Sabía que tenía que aguantar todos los desafíos que le iban a lanzar, como así fue, para destapar al final el tarro de las esencias. Pero antes de llegar a ese punto tuvo que sufrir. En la primera curva tras la salida no le importó abrir un pequeño hueco para que se colara David Muñoz. Pero tardó apenas unos metros para ponerse al frente de las operaciones mientras que el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, se instalaba en una tercera plaza que no le duró mucho tiempo por la progresión de Adrián Fernández.

Clasificaciones Gran Premio de España 1. Máximo Quiles (CFMOTO)33:23.556 2. Adrián Fernández (Leopard)a 1.991 3. David Muñoz (Liqui Moly)a 2.009 4. Marco Morelli (CFMOTO)a 2.049 5. Álvaro Carpe (KTM Ajo)a 9.926 Así va el Mundial 1. Máximo Quiles (CFMOTO)90 2. Álvaro Carpe (KTM Ajo)53 3. Adrián Fernández (Leopard)49 4. Valentín Perrone (KTM Tech3)47 5. Marco Morelli (CFMOTO)45

Quiles y Muñoz se aliaron para abrir hueco y lo consiguieron en la cuarta vuelta. Pero por detrás, nadie estaba dispuesto a que la carrera tuviera tan poca emoción. Fernández empezó a progresar, rodando medio segundo más rápido que la cabeza, hasta que en la séptima vuelta se formó un trío. El murciano tenía ciertos problemas para manejar su moto en dos curvas, situación que aprovechó Muñoz para antes del final del noveno giro, instalarse en la primera plaza. Mientras, Carpe se había quedado en solitario en la quinta plaza, pero al piloto de El Esparragal aún le esperaba un duro final de carrera porque fue absorbido por un grupo que entonces transitaba a unos dos segundos de su rueda trasera.

Dedicado a la «yaya» Máximo Quiles declaró que había su «mejor carrera de lejos». «Me duele la mandíbula de gritar», añadió el murciano, que lidera el certamen mundialista de manera incontestable con 90 puntos después de cuatro carreras. Quiles agradeció el apoyo de la afición española, que «ha empujado mucho», por lo que «ganar en casa es el mejor sentimiento que se puede tener», concluyó. El murciano dedicó el triunfo a su abuela, «a la yaya», señaló, en homenaje a su familiar que falleció hace tres semanas. El director de su equipo, Jorge Martínez Aspar, indicó que Quiles «es de los grandes, tiene talento y está evolucionando, escuchando y creciendo».

En el último tercio del Gran Premio fue cuando Adrián Fernández entró con más fuerza aún en escena. El piloto del Leopard Racing ascendió hasta la primera plaza para liderar durante cuatro vueltas la prueba con Máximo Quiles siempre a su rueda. El madrileño intentó abrir hueco, pero no lo consiguió porque el murciano tenía un as guardado en la manga. Y lo puso sobre el asfalto a cinco giros del final. El líder del Mundial empezó a rodar por primera vez por debajo de 1:45 y dejó de rueda a sus dos grandes rivales por el triunfo. A partir de ahí, mantuvo el ritmo en 1:44 alto para tener un plácido final de carrera, el epílogo soñado después de un fin de semana redondo.

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Quiles lidera la carrera por delante de Adrián Fernández y David Muñoz / Jose Manuel Vidal/Efe

Por detrás, Álvaro Carpe, que por momentos se vio inmerso en una pugna infernal que le llevó a caer hasta la sexta plaza, volvió a firmar un final de esos a los que nos tiene acostumbrados para superar a Patrama y concluir en una quinta plaza que le mantiene en la segunda posición de la clasificación del Mundial, aunque ahora a 37 puntos, a más de una carrera, de un Quiles que le dedicó el triunfo a su abuela, fallecida hace tras semanas y a la que también quiere ofrecer el título de campeón del mundo. Pero para eso queda mucho aún.